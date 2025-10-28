Bố trí nhân sự bảo đảm đúng người, đúng việc

Chiều 28-10, Tổ công tác số 8 do đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Tổ Phó Tổ công tác, làm việc với các phường Thông Tây Hội, An Hội Đông, An Hội Tây về giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Lãnh đạo các phường kiến nghị, thành phố sớm ban hành chế độ tiền lương gắn với vị trí việc làm; nghiên cứu trường thông tin của các thủ tục hành chính khi nộp hồ sơ trực tuyến để ngắn gọn, đảm bảo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Cùng với đó là tập trung phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát...

Lãnh đạo phường An Hội Tây kiến nghị tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Nam biểu dương các địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Hồ Nam cũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện bố trí công tác nhân sự, các địa phương cần linh hoạt vừa làm vừa điều chỉnh, chủ động tham mưu cấp trên để bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu, chỗ không phù hợp.

MẠNH THẮNG