Xây dựng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh

Tham dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; cùng các đồng chí Tỉnh ủy viên, đại diện các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và sở, ngành địa phương.

Toàn cảnh đại hội

Đại hội được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy trình, quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc đại hội

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, cùng Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh gồm 24 đồng chí (khuyết 3 đồng chí). Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội cũng đã thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng bức trướng chúc mừng đại hội

Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu: Kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp phù hợp bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là khu vực biên giới; tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình tội phạm sẽ diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, có yếu tố nước ngoài, có sự chuyển hóa địa bàn, cùng với sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao với nhiều phương thức, thủ đoạn khó lường. Do đó, Đảng bộ Công an tỉnh cần thực sự trở thành “bộ tham mưu chiến lược”, giữ vai trò trung tâm đoàn kết, nòng cốt trong tổ chức và triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

HOÀNG BẮC