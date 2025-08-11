Công an TPHCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong chuyển đổi số

Ngày 11-8, Công an TPHCM tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an TPHCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác Công an” giai đoạn 2025-2030.

Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an Thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị cấp phòng, ban và 179 đơn vị công an cơ sở trực thuộc; hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự tại trụ sở TPHCM và các điểm cầu trực tuyến.

Biểu diễn nhạc kèn khai mạc triển lãm

Triển lãm diễn ra trong 1 tháng từ 11-8 đến 11-9, gồm 4 khu vực trưng bày theo trình tự thời gian, tái hiện quá trình hình thành, chiến công và những dấu ấn của lực lượng Công an TPHCM qua các thời kỳ, gắn với các hoạt động tương tác, triển lãm ngoài trời và bảng vàng thành tích.

Đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm

Theo đó, Khu vực 1 có chủ đề “Trái tim vì dân” tái hiện quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam nói chung, Công an TPHCM hiện nay nói riêng, ý nghĩa 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự của CAND và trưng bày các mẫu vật huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho lực lượng Công an TPHCM.

Khu vực 2 có chủ đề “Bản lĩnh thép - dấu ấn thời gian”, trưng bày hình ảnh lịch sử về Công an TPHCM và 2 cơ sở (trước đây là Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Khu vực 3 có chủ đề “Những chiến công bất tử”, với điểm nhấn là không gian triển lãm ngoài trời trưng bày những thành tích của lực lượng Công an Thành phố trên các lĩnh vực.

Khu vực 4 có chủ đề “Bảng vàng vinh danh - Công an nhân dân thời đại mới”, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM; minh chứng cho bề dày truyền thống chiến đấu và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an Thành phố trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Triển lãm còn giới thiệu mô hình robot hỗ trợ tiếp dân, triển lãm thực tế ảo “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và triển lãm trực tuyến “Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không khoan nhượng”, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ bình yên thành phố trong thời đại số.

Đại biểu tham quan mô hình Robot phục vụ đón tiếp người dân và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính công

Theo Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng phòng Công tác Chính trị (PX03), triển lãm “Công an TPHCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng” là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt, góp phần khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh kiên cường và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an TPHCM qua các thời kỳ.

Mỗi hình ảnh trưng bày không chỉ tái hiện những dấu ấn lịch sử, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã xây dựng, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại lễ phát động, Công an TPHCM cũng đã ký kết phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số với Đại học Sài Gòn; ký kết với Đoàn Thanh niên Mobifone miền Nam triển khai chương trình “Lá chắn số cho doanh nghiệp” giai đoạn 2025 - 2026; trình chiếu các sản phẩm, công trình sáng tạo; tập huấn chuyên đề “Kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác công an”.

Lãnh đạo Công an TPHCM trao cờ lệnh phát động phong trào và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ Công an TPHCM

