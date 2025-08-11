Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, làm việc tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai

Chiều 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghe báo cáo tình hình hoạt động chung của biên phòng tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, BĐBP; tiếp tục quán triệt tình hình mới, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị BĐBP tỉnh cần tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng thế trận vững chắc; xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; luôn luôn gắn bó với nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới.

HỮU PHÚC