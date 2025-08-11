Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, làm việc tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai

SGGPO

Chiều 11-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai.

IMG_1944.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghe báo cáo tình hình hoạt động chung của biên phòng tỉnh Gia Lai.

IMG_2047.JPG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, BĐBP; tiếp tục quán triệt tình hình mới, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

IMG_2003.JPG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị BĐBP tỉnh cần tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng thế trận vững chắc; xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; luôn luôn gắn bó với nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Nguyễn Trọng Nghĩa BĐBP Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Việt Nam Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn