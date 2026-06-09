Tất bật thi công dự án sân bay Long Thành

Trong giai đoạn nước rút thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Video: Sân bay Long Thành đã hoàn thành các hạng mục quan trọng

Ghi nhận tại công trường ngày 9-6, hàng ngàn công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm phương tiện, máy móc được bố trí theo nhiều tổ, đội thi công. Nhiều nhóm nhân sự làm việc xuyên trưa tại các hạng mục ngoài trời cũng như bên trong nhà ga hành khách.

Các đơn vị tập trung nhân lực khẩn trương thi công các công trình ngoài trời

Nhiều tổ đội nhân công làm việc xuyên trưa tại công trường

Tại hạng mục đường nội bộ, nhóm công nhân thuộc nhà thầu ACC Nha Trang phối hợp căn chỉnh vị trí cống thoát nước trước khi cố định. Các công nhân cho biết, tổ đội thống nhất làm việc thông tầm để hoàn thành phần việc trong buổi trưa, kịp đổ bê tông mặt đường vào đầu giờ chiều.

Nhóm công nhân thi công hệ thống cống thoát nước làm việc xuyên trưa

Anh Phạm Mạnh Hùng, công nhân thi công tại công trường, chia sẻ: “Tôi tham gia làm việc tại công trường hơn 2 năm qua. Điều kiện làm việc ngoài trời nhiều vất vả, nhưng chứng kiến nhịp độ thi công khẩn trương và nhiều hạng mục quan trọng của sân bay từng bước hoàn thành, anh em trong đội lại động viên nhau vượt nắng, góp phần nhỏ vào tiến độ chung của dự án”.

Nhân sự tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục trong nhà ga

Thi công các hạng mục kỹ thuật phức tạp tại sân bay Long Thành cần lao động có tay nghề cao

Cùng thời điểm, các tuyến giao thông xung quanh nhà ga hành khách cũng được tổ chức thi công xuyên trưa. Nhiều xe chở vật liệu, xe lu, thiết bị thảm nhựa hoạt động liên tục, với hàng chục nhân sự vận hành, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Nhiều phương tiện máy móc thi công tại công trường sân bay Long Thành

Theo một cán bộ phụ trách điều hành tại công trường của ACV, các phần việc ngoài trời đang được đẩy nhanh trong điều kiện thời tiết khô ráo. Khi trời mưa, công trường sẽ tập trung nhân lực thi công bên trong nhà ga, bảo đảm điều tiết nhịp nhàng giữa các hạng mục.

Các tuyến đường nội nghiệp dần hoàn thành

Hiện nay, các hạng mục nhà xe, khu vực làm thủ tục hải quan, 8 đảo check-in và nhiều công trình quan trọng tại khu vực trung tâm đã cơ bản hoàn thành thi công. Nhà ga hành khách cũng cơ bản hoàn thành việc lắp đặt máy móc, thiết bị và lắp kính.

Nhân sự thi công tại đảo checkin nhà ga hành khách

Đáng chú ý, hệ thống xử lý, phân loại hành lý (BHS), một trong những hệ thống phức tạp của nhà ga, với chiều dài khoảng 24km từ các đảo check-in đến khu vực trả hành lý, cũng đã hoàn thành lắp đặt.

Khu vực làm thủ tục Hải quan và kiểm tra hành lý đang trong giai đoạn hoàn thành

Nhân sự có chuyên môn kỹ thuật được bổ sung, hoàn thành lắp đặt hệ thống xử lý hành lý (BHS)

Hệ thống BHS được xem là phức tạp và khó lắp đặt nhất tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Theo ACV, trong tuần qua, chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu tăng cường hơn 600 nhân sự có chuyên môn, tay nghề để triển khai các phần việc đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm. Đến nay, tổng số nhân sự làm việc tại dự án đạt gần 7.000 người, tương ứng hơn 78% nhu cầu nhân sự trực tiếp và gián tiếp của công trường.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành xây dựng, sẵn sàng đưa vào sử dụng

Hệ thống cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động tại sân bay cũng đã hoàn thành xây dựng. Theo kế hoạch, cuối tháng 12-2026, một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa dự kiến đi vào hoạt động, góp phần chuẩn bị các điều kiện để đưa sân bay vào khai thác thương mại.

XUÂN TRUNG