Mỹ điều 2.200 lính thủy quân lục chiến đến Trung Đông

Theo tờ Times of Israel ngày 13-3, Mỹ điều động đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến số 31 đồn trú tại Nhật Bản đến khu vực Trung Đông trên ba tàu hải quân.

Máy bay MV-22 Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: XINHUA

Lực lượng này bao gồm 2.200 binh sĩ, cùng với sự tham gia của các phi đội tiêm kích F-35 và máy bay MV-22 Osprey. Giới quan sát đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột liên quan Iran có nguy cơ leo thang trong thời gian tới.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào trong cuộc xung đột với Iran, trong đó có khả năng triển khai lực lượng quân sự Mỹ trên bộ.

Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iran cũng trở nên trầm trọng, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết đang nỗ lực giúp đỡ những người di cư mắc kẹt rời khỏi Iran. Ông David John, Giám đốc quản lý tái định cư và di cư của IOM, bày tỏ lo ngại khi số lượng yêu cầu hỗ trợ đang tăng lên mỗi ngày.

Theo số liệu từ Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cuộc tấn công ngày 28-2 đã gây ra làn sóng di dời khổng lồ với khoảng 3,2 triệu người phải rời bỏ Iran. Trước khi xung đột xảy ra, Iran vốn là một trong những quốc gia tiếp nhận người tị nạn lớn trên thế giới, với hàng triệu người Afghanistan và hàng trăm ngàn người Iraq.

PHƯƠNG NAM