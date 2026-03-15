Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Xung đột tại Trung Đông có thể kết thúc trong “vài tuần tới”

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trả lời phỏng vấn trực tiếp với kênh ABC News.

“Tôi nghĩ cuộc xung đột này sẽ kết thúc trong vài tuần tới, hoặc có thể sớm hơn. Sau đó, chúng ta sẽ thấy nguồn cung năng lượng phục hồi và giá cả giảm xuống”, ông Chris Wright trao đổi với ABC News.

Dự đoán của ông Chris Wright được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt do căng thẳng tại eo biển Hormuz, trong khi người dân Mỹ phải đối mặt với giá xăng tăng cao.

“Người dân Mỹ có thể kỳ vọng giá xăng sẽ giảm trong vài tuần tới, nhưng không có gì bảo đảm điều đó, bởi trong chiến tranh không có gì là chắc chắn”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị cáo buộc phát động một cuộc chiến “liều lĩnh” và không có kế hoạch kỹ lưỡng trước nguy cơ eo biển Hormuz bị ảnh hưởng khi Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô giao dịch toàn cầu.

