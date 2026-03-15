Tổng thống Mỹ kêu gọi quốc tế hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz

Theo CNN, ngày 14-3, Tổng thống Trump cho rằng các nước phụ thuộc nguồn dầu đi qua eo biển Hormuz như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh nên điều tàu chiến đến Trung Đông để hỗ trợ bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng này.

Một tàu chiến của Iran bị Mỹ tấn công tại eo biển Hormuz.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng phối hợp với các quốc gia để đảm bảo hoạt động vận tải “diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ”.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Xung đột tại khu vực này đã khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), giá xăng tại Mỹ đã tăng khoảng 23% kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Phản hồi đề nghị của Washington, đại diện Trung Quốc kêu gọi các bên lập tức chấm dứt xung đột và đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, nhưng không xác nhận có điều tàu chiến tới khu vực hay không.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết London đang thảo luận với các đồng minh về nhiều phương án nhằm đảm bảo an ninh hàng hải. Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) ngày 14-3 cho biết ít nhất 17 tàu thuyền đã bị tấn công tại khu vực vùng Vịnh, eo biển Hormuz và vịnh Oman trong 2 tuần qua kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang.

Về tình hình chiến sự, theo Tân Hoa xã, ngày 14-3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố Mỹ đã tấn công hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg, đồng thời vẫn bảo toàn được cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây. Đảo Kharg nằm trong vùng Vịnh, cách bờ biển Iran khoảng 25 km và là nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Iran khẳng định sẽ trả đũa nếu các cơ sở năng lượng của nước này tiếp tục bị tấn công, đồng thời cảnh báo các hạ tầng có liên quan tới doanh nghiệp Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu.

