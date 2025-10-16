Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Thái Nguyên

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là tập trung hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh; khôi phục hệ thống giao thông, đê điều, thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn.

Chiều 16-10, tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão, tặng quà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ, đồng thời động viên các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an…

Tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đến kiểm tra khu vực cầu Bến Tượng, nơi các lực lượng vũ trang đã nỗ lực đắp kè bờ đê, ngăn lụt sâu và sạt lở. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả bão lũ vẫn đang được nỗ lực thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, bão số 11 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã khiến 7 người chết, 3 người bị thương; ước tổng thiệt hại về tài sản trên 12.200 tỷ đồng. Trong đó, có 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 13.598ha cây trồng, thủy sản bị ngập, hư hỏng; hơn 1 triệu vật nuôi bị chết hoặc nước cuốn trôi; trên 3.170 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng và một số thiệt hại khác; 6 trung tâm y tế, bệnh viện, 25 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 180 điểm trường bị ảnh hưởng...

Ngay khi nước rút, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ và thăm hỏi, động viên các gia đình bị mất mát, thiệt hại về người và tài sản; đồng thời tổ chức họp triển khai công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, cùng với hàng nghìn lượt phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở... để tiếp tế, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức chính trị xã hội đã huy động hàng nghìn hội viên, thanh niên tham gia hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão lũ.

Sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tổng Bí thư chia sẻ với những khó khăn của người dân và mong muốn bà con nỗ lực để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là tập trung hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh; khôi phục hệ thống giao thông, đê điều, thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “tương thân tương ái”, tiếp tục chung tay hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

TRẦN BÌNH