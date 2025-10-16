Lũ từ Bạch Mã đổ về kèm mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Huế

Lũ từ thượng nguồn Bạch Mã cuồn cuộn đổ về, cộng với mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở khu vực xã Phú Lộc, TP Huế.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại xã Phú Lộc, TP Huế

10 giờ 20 phút sáng 16-10, nước tràn qua mặt đường quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phú Lộc gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong khi đó, nhiều tuyến đường tại thôn Hòa Mậu và các thôn 6, 7, 8, Đông Lưu ngập lụt gây chia cắt cục bộ từ 6 giờ sáng 16-10 và hiện nước lũ vẫn đang lên nhanh.

Mưa lớn gây ngập quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Lộc

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 15-10 đến sáng 16-10 khiến lũ trên các sông, suối ở địa phương dâng nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập, nước chảy xiết.

Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại xã Phú Lộc, TP Huế

Trong khi theo bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học từ sáng 16-10. "Riêng học sinh đã đến lớp học, chúng tôi yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn", bà Cẩm Hương thông tin thêm.

Chính quyền xã Phú Lộc đã sẵn sàng lực lượng để triển khai các biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn cho người dân.

VĂN THẮNG