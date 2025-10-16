TPHCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông cửa ngõ, giúp giảm ùn tắc

Hiện TPHCM có 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 186 điểm được xác định có nguy cơ cao tập trung ở khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, Quốc lộ 1, nút giao An Phú… Để giảm ùn tắc, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Chiều 16-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, chia sẻ về tiến độ của nhiều dự án quan trọng, sớm đưa vào khai thác.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin tại họp báo

Cụ thể, dự án xây dựng đường Vành đai 2 dự kiến khởi công vào tháng 11-2025 và hoàn thành vào cuối năm 2027. Dự án mở rộng đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) dự kiến khởi công vào tháng 10-2025 và hoàn thành năm 2026.

Dự án nút giao thông An Phú đang triển khai thi công, dự kiến thông xe nhánh cầu vượt N2 trước ngày 31-12-2025, thông xe hầm chui HC1-02 trước 15-1-2026 và hoàn thành dự án vào tháng 9-2026. Dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026, giúp giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát Lái.

Bên cạnh đó, với các dự án như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương trước đây); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh); cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến đường Vành đai 3); nâng cấp mở rộng trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) là những dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98, đầu tư theo phương thức đối tác công tư BOT, đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư.

Hiện nay, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư đang phối hợp thực hiện nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào năm 2028.

CẨM TUYẾT