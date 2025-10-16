Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Theo ghi nhận, khoảng hơn 14 giờ ngày 16-10, tại khu vực giao nhau giữa đường Núi Thành – Tiểu La (phường Hòa Cường), đường Quang Trung (phường Hải Châu)... xuất hiện mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Một số đoạn đường thấp trũng bị ngập cục bộ, nước dâng nhanh khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, mưa giảm thì nước cũng rút nhanh, giao thông sớm trở lại bình thường.

Khu vực phường Hòa Cường mưa lớn vào chiều 16-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Mai (48 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cho biết, đây là đợt mưa lớn thứ hai trong ngày, sau cơn mưa rào rất to vào sáng sớm. Mưa xảy ra trong thời điểm đi làm đầu giờ khiến nhiều người dân bị động, phải tấp xe vào các mái hiên trú tránh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, TP Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, riêng vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (17-10), vùng biển Đà Nẵng có thể xuất hiện mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Các hoạt động tàu thuyền và du lịch trên biển cần đặc biệt lưu ý đề phòng.

Người dân lội bộ vì ngập cục bộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước tình hình mưa lớn có thể diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai.

Trong đó, các đơn vị thi công công trình đô thị khẩn trương khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước. Các phường, xã vận động người dân dọn dẹp miệng thu nước trước nhà, không để rác làm tắc nghẽn cống rãnh.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng theo dõi, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh; chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi.

Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng và các địa phương thông tin về tình hình thiên tai cho các đơn vị, trụ sở, cơ sở hạ tầng du lịch và khách du lịch; yêu cầu các địa phương, khu du lịch, khu vui chơi giải trí ngoài trời... đảm bảo an toàn cho du khách, cơ sở hạ tầng khi có thiên tai xảy ra.

Sở Xây dựng, Sở NN-MT cùng các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu theo dõi chặt chẽ mực nước, bảo đảm vận hành an toàn.

