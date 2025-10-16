Mưa lớn ở Quảng Trị: Nhiều ngầm tràn ngập sâu, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Từ đêm 15 đến sáng 16-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 10-70mm, có nơi mưa cực lớn như La Tó (xã Tà Rụt) 201mm, Húc (xã Khe Sanh) 130mm, Ba Nang (xã Đakrông) 130mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt cục bộ. Tại xã Khe Sanh, các ngầm tràn Ván Ri, cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re bị ngập; nước dâng cao tại thôn Tà Đủ, Húc Thượng. Một số điểm sạt lở đã xuất hiện trên tỉnh lộ 587.

Mưa lớn gây lũ ở xã Khe Sanh

Ở xã Đakrông, ngầm tràn Đá Đỏ (thôn Ra Lây) và Chân Rò bị ngập 0,5m; xã Tà Rụt có 3 cầu tràn ngập 0,3-0,4m...

Do mưa lũ dâng nhanh, 10 hộ với 46 nhân khẩu ở thôn Húc Thượng (xã Khe Sanh) đã được chính quyền sơ tán đến nơi an toàn.

Cầu tràn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt

Hiện mực nước các sông vẫn dưới báo động 1. Các hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 84,8% dung tích thiết kế, vẫn trong giới hạn an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương cắm biển cảnh báo, chốt chặn ngầm tràn, bố trí lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm khi có tình huống xấu.

Mưa lớn gây sạt lở đường giao thông ở xã Tà Rụt

Cũng trong sáng 16-10, mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua các địa phương khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm trượt sạt đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc cục bộ tại một số vị trí. Hiện lực lượng chức năng đang phân luồng, khắc phục để bảo đảm lưu thông trên tuyến.

MINH PHONG - VĂN THẮNG