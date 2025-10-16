Nhiều tuyến đường ở Khánh Hòa ngập cục bộ trong mưa lớn

Khoảng 9 giờ ngày 16-10, nhiều tuyến đường ở các phường Bắc Nha Trang và Nha Trang (Khánh Hòa) chìm trong nước. Cơn mưa bắt đầu từ rạng sáng gây tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số khu vực.

Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ trong mưa lớn, sáng 16-10. Thực hiện: HIẾU GIANG

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn khiến hàng chục tuyến đường trong khu vực phường Bắc Nha Trang và Nha Trang bị ngập. Đặc biệt tại phường Bắc Nha Trang có nơi bị ngập sâu từ 20-40cm.

Nhiều điểm ngập nặng như khu vực đường 2 Tháng 4 (Tháp Bà Ponagar), Phạm Văn Đồng (gần Hòn Chồng), Nguyễn Khuyến, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng... Lực lượng chức năng được huy động, có mặt tại các điểm ngập sâu để phân luồng, không để người dân đi vào khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Chị Lê Thị Tuyết (ngụ phường Bắc Nha Trang), cho hay trận mưa như trút nước, kèm sấm chớp khiến đường phố ngập nhanh, nhiều người dân không kịp phản ứng. Đường ngập khiến giao thông bị ùn ứ, sinh hoạt người dân gặp khó khăn.

Đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang) ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: HIẾU GIANG

Nước làm xe máy bị tắt đột ngột trên đường 2 Tháng 4. Ảnh: HIẾU GIANG

Rác theo dòng nước tràn vào nhà dân hai bên đường 2 Tháng 4. Ảnh: HIẾU GIANG

Nước dâng che lấp mặt đường đoạn giao giữa đường Ngô Đến và đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang), ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều người dân vội vã điều khiển xe quay lại, sau khi thấy cả đoạn đường bị ngập sâu. Ảnh: HIẾU GIANG

Một nhà nghỉ trên đường Điện Biên Phủ (phường Bắc Nha Trang) dùng tấm chắn cửa chống ngập. Ảnh: HIẾU GIANG

Mưa lớn gây ngập đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG



Khu vực đường Mai Xuân Thưởng, phường Bắc Nha Trang, nước đang dâng cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Đoạn giao giữa đường Bắc Sơn và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) cũng bị ngập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 4 - 7 giờ ngày 16-10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo mưa trong thời gian 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực, đặc biệt tại các xã, phường: Nam Ninh Hòa; Anh Dũng, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, phường Bắc Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa, phường Nam Nha Trang...

HIẾU GIANG