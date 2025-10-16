Nhiều tuyến đường ở Khánh Hòa ngập cục bộ trong mưa lớn

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn khiến hàng chục tuyến đường trong khu vực phường Bắc Nha Trang và Nha Trang bị ngập. Đặc biệt tại phường Bắc Nha Trang có nơi bị ngập sâu từ 20-40cm.
Nhiều điểm ngập nặng như khu vực đường 2 Tháng 4 (Tháp Bà Ponagar), Phạm Văn Đồng (gần Hòn Chồng), Nguyễn Khuyến, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng... Lực lượng chức năng được huy động, có mặt tại các điểm ngập sâu để phân luồng, không để người dân đi vào khu vực nước sâu, nguy hiểm.
Chị Lê Thị Tuyết (ngụ phường Bắc Nha Trang), cho hay trận mưa như trút nước, kèm sấm chớp khiến đường phố ngập nhanh, nhiều người dân không kịp phản ứng. Đường ngập khiến giao thông bị ùn ứ, sinh hoạt người dân gặp khó khăn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 4 - 7 giờ ngày 16-10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo mưa trong thời gian 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.
Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực, đặc biệt tại các xã, phường: Nam Ninh Hòa; Anh Dũng, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, phường Bắc Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa, phường Nam Nha Trang...