Toàn quốc có 68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn

Từ nay đến năm 2030, công tác nước sạch nông thôn trên cả nước hướng tới mục tiêu 80% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Ngày 16-10, tại TPHCM, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn văn minh”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp xanh - sạch - tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, phần lớn hoạt động sản xuất nông nghiệp - đặc biệt là trồng trọt, chăn nuôi - đều gắn chặt với tài nguyên nước và môi trường xung quanh. Một môi trường nông thôn sạch sẽ, không ô nhiễm nguồn nước, không tồn tại những điểm nóng về rác thải sinh hoạt hay chất thải nông nghiệp, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng nông thôn mới văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Một góc công trình thủy lợi kênh Đông (xã Củ Chi, TPHCM)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, ngày 24-11-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược đề ra những mục tiêu trọng tâm: Đến năm 2030, phấn đấu 80% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; tăng cường năng lực quản lý, phát triển hệ thống cấp nước nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, bền vững về tài chính và vận hành hiệu quả.

Quang cảnh Diễn đàn “Vai trò của nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn văn minh”

Chiến lược không chỉ mang tính định hướng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng môi trường cho hàng chục triệu người dân ở khu vực nông thôn.

Về nước sạch, trong những năm qua, công tác nước sạch nông thôn đã đóng vai trò quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương khi góp phần giúp cho hàng ngàn xã đạt chỉ tiêu về nước sạch. Trong giai đoạn 2021-2025, cả nước có 6.084/7.669 xã (79,3%) được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, 2.567 xã nông thôn mới nâng cao, 743 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, toàn quốc có 68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, gồm 60% số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung và 8% số hộ từ cấp nước hộ gia đình. Tuy nhiên, công tác nước sạch nông thôn vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là thiếu nguồn lực đầu tư. Trong giai đoạn 2020-2024, tổng vốn đầu tư cho nước sạch nông thôn là 13.400 tỷ đồng, thiếu gần 16.000 tỷ đồng so với nhu cầu.

Thực hiện “Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, từ nay đến năm 2030, công tác nước sạch nông thôn trên cả nước hướng tới những mục tiêu: 80% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 100% đơn vị cấp nước có đủ năng lực; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt người dân các khu vực khó khăn, ô nhiễm, xâm nhập mặn. Đến năm 2045, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Ông Lương Văn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh, việc phát triển nước sạch nông thôn gắn với chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu của thời đại mà còn là giải pháp then chốt hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn bền vững, văn minh.

"Thông qua ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát và vận hành hệ thống cấp nước, chúng ta nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo công bằng trong tiếp cận nước sạch và bảo vệ tài nguyên nước. Đây chính là nền tảng để nâng cao chất lượng sống người dân nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “nông thôn mới thông minh - nông thôn đáng sống” trong giai đoạn tới", ông Lương Văn Anh nói.

ĐỨC TRUNG