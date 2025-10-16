Huế tăng lưu lượng xả nước các hồ thủy điện

Lực lượng chức năng ứng trực hướng dẫn người và phương tiện lưu thông qua đoạn Quốc lộ 1A bị ngập

Chiều 16-10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, từ lúc 13 giờ chiều cùng ngày, hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương điều tiết xả nước qua tràn và tuabin với lưu lượng từ 500-900m3/s, điều chỉnh vận hành hồ thủy điện này tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền tăng lưu lượng xả nước qua tràn và tuabin để ứng phó mưa lớn

Trong khi đó, mực nước hồ thủy điện Hương Điền (trên sông Bồ) lúc 10 giờ sáng 16-10, lưu lượng nước đến 1.361m3/s, lưu lượng đi 415m3/s. Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tiến hành điều tiết về hạ du với lưu lượng 500m3/s.

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Lộc và nhiều khu dân cư ở địa phương này bị ngập cục bộ

Cùng ngày, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế duy trì quân số 2.917 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, bộ đội thường trực: 1.797 đồng chí; dân quân cơ động: 1.120 đồng chí) cùng nhiều tàu, thuyền, phương tiện sẵn sàng ứng phó mưa lũ.

Công an thành phố duy trì 2.000 cán bộ, 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy, 57 cưa máy, 141 máy nổ, 2.000 áo phao và các dụng cụ, thiết bị khác để đảm bảo công tác ứng phó với mưa lớn...

VĂN THẮNG