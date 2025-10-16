Chủ tịch HĐND TPHCM khảo sát các dự án giao thông dự kiến trình kỳ họp HĐND sắp tới

chiều 16-10, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đoàn khảo sát loạt dự án giao thông kết nối trọng điểm khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Đây là những dự án, công trình lớn được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, sẽ được trình HĐND Thành phố xem xét tại kỳ họp sắp tới.

Việc khảo sát này cũng là cơ sở để Ban Kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố thực hiện công tác thẩm tra chuẩn bị cho kỳ họp.

Đoàn khảo sát tập trung các tuyến đường kết nối vành đai 4, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, các tuyến đường liên cảng, đường 991, 992 và 994, cùng khu vực dự kiến hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã xác định nhiều dự án, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải cùng các tuyến đường kết nối vào đây, các tuyến đường sắt đô thị kết nối về Vũng Tàu và các tuyến cao tốc hướng về khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng đối với TPHCM.

Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng gắn với khu thương mại tự do, năng lực khai thác của cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực Cần Giờ, cùng với các tuyến giao thông song hành kết nối từ sân bay Long Thành về cảng, từ Long Thành về TPHCM và từ Long Thành đi Hồ Tràm.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, việc quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ cho khu vực này hết sức cần thiết và cấp bách, để giúp vùng phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của TPHCM.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Võ Văn Minh đã nghe các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan báo cáo tình hình quy hoạch, triển khai và bố trí nguồn lực cho các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Trong đó, đơn vị trình bày quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông kết nối với khu thương mại tự do và cảng Cái Mép Hạ, tiến độ xây dựng đề án hình thành khu thương mại tự do.

Các ban quản lý dự án cũng báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân và đề xuất các công trình kết nối chiến lược để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

