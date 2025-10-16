Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 2271/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

Chính phủ quyết định giải thể Ban chỉ đạo Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son

Quyết định giải thể Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son được Thủ tướng Chính phủ thành lập từ năm 2008, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện công tác quản lý quy hoạch các cảng biển trên sông Sài Gòn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TPHCM rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn các cơ quan, địa phương và trực tiếp chỉ đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn thực hiện công tác di dời kết cấu hạ tầng Cảng Sài Gòn theo quy định; thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại vị trí cũ (khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội) theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch chuyển đổi công năng phục vụ công tác di dời kết cấu hạ tầng các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son theo chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Ba Son rà soát, hoàn tất thủ tục cho thuê đất tại vị trí mới theo quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, thực hiện thủ tục nhận bàn giao đất tại các vị trí cũ để thực hiện các dự án của TPHCM.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Ba Son khẩn trương có phương án xử lý theo quy định đối với phần diện tích đề nghị giữ lại tại các vị trí đất cũ của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Ba Son (bao gồm diện tích giữ lại xây trụ sở tổng công ty và diện tích bàn giao cho UBND TPHCM); rà soát số tiền thu được, số tiền đã sử dụng, số tiền còn tiếp tục sử dụng theo quy định pháp luật; rà soát, thực hiện quyết toán các dự án đầu tư tại vị trí mới (sử dụng nguồn thu từ vị trí cũ) của tổng công ty theo quy định của pháp luật.

LÂM NGUYÊN