Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công tại TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài Chính báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trong năm 2024, 2025.

Một số căn nhà tại dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi, TPHCM đã bàn giao mặt bằng. Ảnh: THANH HIỀN

Theo báo cáo, tại khu vực TPHCM trước đây, có 17 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) được giao vốn bồi thường trong năm 2024 để thực hiện 157 dự án với số vốn giải ngân hơn 34.052 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền đã chi trả là hơn 18.472 tỷ đồng, đạt hơn 54%. Cụ thể, có 2 khu vực chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 100% là quận Tân Phú và huyện Cần Giờ trước đây; 7 quận, huyện trước đây đạt 80%; 8 quận, huyện trước đây đạt dưới 80%.

Sở NN-MT thông tin, các Ban BTGPMB được bố trí vốn bồi thường năm 2024 có tỷ lệ giải ngân và giao mặt bằng dưới 80%, sở đề nghị Ban BTGPMB chủ động làm việc với UBND phường, Chủ tịch UBND phường, xã nơi có đất thu hồi đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn bồi thường đã được giao năm 2024 và năm 2025.

Đối với công tác giải ngân các dự án năm 2025, có 110 dự án với số vốn bồi thường hơn 24.513 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền đã giải ngân tính đến ngày 25-8-2025 là hơn 19.579 tỷ đồng, đạt hơn 79%. Tính đến thời điểm hiện nay, có 11 Ban BTGPMB có tỷ lệ giải ngân từ 50% đến 100% và 5 Ban BTGPMB thấp từ 0% đến 10,68%.

Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây), theo Sở NN-MT TPHCM, vẫn còn gặp vướng mắc cần được tháo gỡ. Cụ thể, tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất phải trải qua nhiều bước như thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm…. Nếu phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, sẽ không đảm bảo được tiến độ và kế hoạch giải ngân được giao. Do đó, Sở NN-MT kiến nghị UBND TPHCM cho phép áp dụng cơ chế giải ngân hướng tương tự như dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương (trước đây) và dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

THANH HIỀN