Bộ Y tế đề nghị điều tra vụ các em học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Cà Mau

Ngày 25-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.

Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (nếu có).

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học.

Trước đó, sáng 24-4, các em học sinh của Trường Tiểu học Nhụy Cầm được cho suất ăn miễn phí gồm cơm, bánh bao... Khoảng 2 giờ sau khi ăn, nhiều em đồng loạt có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng. Nhà trường nhanh chóng thông báo cho phụ huynh và cơ quan chức năng. Tổng cộng có 46 học sinh được phụ huynh và giáo viên đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân để thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Hiện, sức khỏe các em đã ổn định, nhiều trường hợp được xuất viện về nhà. Bước đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm, song nguyên nhân cụ thể vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

TẤN THÁI

