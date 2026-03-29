Bộ Y tế giám sát tình hình dịch tay chân miệng tại TPHCM

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, sáng 29-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Viện Pasteur TPHCM, nhằm đánh giá tình hình dịch, tăng cường giám sát, nâng cao năng lực điều trị và kiểm soát sớm nguy cơ bùng phát.

Báo cáo tại buổi làm việc, BS Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng các ca nặng. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy tác nhân gây bệnh chủ yếu là EV71 - chủng virus có độc lực cao, dễ gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến chứng thần kinh.

Theo BS Qui, nếu như năm 2025, EV71 xuất hiện rất ít thì sang năm 2026, chủng virus này lại xuất hiện nhiều trong cộng đồng. Chủng EV71 có khả năng tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương, với các biểu hiện như sốt cao, giật mình khi ngủ, run chi, tổn thương thần kinh.

Trong 3 tháng gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã điều trị nội trú 330 ca tay chân miệng, trong đó có 52 ca nặng từ độ 2b trở lên, chiếm 15,7%. Bệnh chủ yếu tập trung ở trẻ nhỏ khi nhóm dưới 5 tuổi chiếm gần 97%. Tuy nhiên, trong nhóm ca nặng, trẻ từ 2-5 tuổi lại chiếm tỷ lệ cao nhất (59,6%), tỷ lệ bé trai mắc bệnh chiếm tới 75%. Không chỉ tiếp nhận bệnh nhân từ TPHCM, bệnh viện còn điều trị nhiều ca từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Lâm Đồng, khiến áp lực tuyến cuối ngày càng gia tăng. Về phân độ bệnh, phần lớn bệnh nhi mắc bệnh độ 2a (khoảng 80%), song nguy cơ chuyển nặng vẫn hiện hữu.

Đại diện BV Nhi đồng 2 báo cáo tại buổi làm việc

Trước tình hình này, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt, tăng số phòng và giường bệnh, điều phối khu điều trị theo số ca thực tế. Công tác phòng chống dịch được triển khai thường xuyên, với sự phối hợp đồng bộ giữa các khoa, phòng. Bệnh viện cũng đảm bảo đầy đủ thuốc men, vật tư và trang thiết bị.

Ở góc độ giám sát dịch tễ, ThS-BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận gần 11.000 ca tay chân miệng, trong đó có 221 ca nặng từ độ 2b trở lên. Riêng tại TPHCM ghi nhận gần 8.200 ca, tăng 209% so với cùng kỳ năm 2025, đã có 4 trường hợp tử vong. Tình hình cũng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Song song đó, theo báo cáo tại buổi họp, Đồng Nai ghi nhận số ca bệnh tay chân miệng tăng cao, Cần Thơ cũng có 954 ca mắc, tăng 125% so với cùng kỳ, ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Các bệnh viện tuyến cuối như Nhi đồng 1, Nhi đồng TP đều phải mở rộng quy mô điều trị, tăng giường bệnh để đáp ứng số ca nhập viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng đoàn công tác thăm bệnh nhi mắc tay chân miệng

PGS-TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, nhận định tay chân miệng hiện tập trung cao tại TPHCM và Đồng Nai, trong đó EV71 là chủng đáng lo ngại do khả năng lây lan nhanh và gây biến chứng nặng. Dự báo số ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do yếu tố thời tiết thuận lợi cho virus phát triển. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại tuyến cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn. Một số trạm y tế xã chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực giám sát, lập kế hoạch; việc cung ứng thuốc và hóa chất còn vướng thủ tục. Công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ sở y tế ở một số nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến việc phát hiện, báo cáo ca bệnh còn chậm.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cảnh báo nguy cơ “dịch chồng dịch” khi tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não mô cầu cùng có xu hướng gia tăng. Thứ trưởng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch; Rà soát hướng dẫn đối với các trường hợp tiếp xúc gần để kiểm soát lây lan. Bên cạnh đó, cần siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, hạn chế lây nhiễm chéo; Đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc men, hóa chất khử khuẩn. Các địa phương phải chủ động nguồn lực điều trị, đồng thời liên tục cập nhật, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tuyến đầu.

KIM HUYỀN