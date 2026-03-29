Khẩn cấp ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng

Sáng 29-3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi các sở y tế và bệnh viện trong cả nước về tăng cường truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng (TCM).

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong gần 3 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh TCM và 4 ca tử vong (số ca mắc TCM gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm gần 72% số mắc cả nước).

Số trường hợp mắc TCM chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó, nhóm trẻ 1-5 tuổi chiếm 92,7%. Số bệnh nhi đến khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam như bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 tăng nhanh, trong đó có nhiều ca nặng.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng cường phòng chống dịch bệnh TCM

Nhằm tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm bệnh TCM trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị lãnh đạo các sở y tế và bệnh viện tăng cường biện pháp truyền thông để người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học viên, sinh viên hiểu rõ bệnh TCM; về tác nhân gây bệnh, đường lây truyền; lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, biến chứng, phòng bệnh. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh...

KHÁNH NGUYỄN

