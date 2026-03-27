Dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng rất cao, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Ngày 27-3, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) đang có số người mắc tăng rất cao, Bộ Y tế đã có văn bản gửi giám đốc các sở y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống 2 dịch bệnh truyền nhiễm này.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), qua số liệu báo cáo từ các địa phương, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc SXH và 4 ca tử vong, so với cùng kỳ năm 2025, số mắc SXH tăng 2,2 lần, tử vong tương đương. Một số địa phương ghi nhận số mắc SXH cao là: TPHCM 13.730 ca, Tây Ninh 3.331 ca, Đồng Nai 2.172 ca… Dự báo số ca mắc SXH tiếp tục xu hướng gia tăng, đặc biệt thời gian cao điểm từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm.

Đối với dịch bệnh TCM, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận trên 25.094 trường hợp mắc và 4 ca tử vong, (số mắc cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 ca mắc TCM. Số ca mắc TCM chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường vệ sinh môi trường, nguồn nước phòng, chống dịch SXH

Trước mùa cao điểm dịch SXH đang đến gần, Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch từ sớm. Trong đó, tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ổ dịch xuất hiện trên địa bàn, tổ chức xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài; tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố cần thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng, chống dịch SXH tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch.

Trẻ em mắc TCM đang gia tăng tại nhiều tỉnh thành phía Nam

Đối với dịch bệnh TCM, Bộ Y tế đề nghị ngành y tế ở các địa phương phối hợp với ngành GD-ĐT triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, nhất là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo; đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau.

Các nhà trẻ, trường mẫu giáo cần thường xuyên thực hiện tốt "3 sạch" (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; phát hiện kịp thời những trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch theo quy định.

MINH KHANG