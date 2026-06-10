Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ nữ TPHCM

Ngày 10-6, tại Học viện Cán bộ TPHCM (phường Bình Thạnh), Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ khai giảng chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ thành phố năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân TPHCM; PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, cùng các đại biểu tham dự chương trình, ngày 10-6

Lễ khai giảng còn có sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM.

Chương trình bồi dưỡng dự kiến duy trì triển khai đến cuối năm 2026 và được thiết kế thành 6 chuyên đề, gồm: lãnh đạo bản thân, lãnh đạo thấu cảm, lãnh đạo hiệu quả, giao tiếp hiệu quả, văn hóa tổ chức, kết nối và tác động.

Các học viên tham gia chương trình

Tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, trong giai đoạn phát triển hiện nay, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng cao, do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại chương trình

Đồng chí khẳng định, TPHCM luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ được học tập, tiếp cận những kỹ năng, kiến thức mới trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chương trình bồi dưỡng hôm nay chính là môi trường để các học viên giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm. Thông qua những chia sẻ từ thực tiễn công tác, các học viên có thêm góc nhìn, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ khai mạc, các học viên tham gia chuyên đề đầu tiên về "Lãnh đạo bản thân"

CẨM TUYẾT - THÁI PHƯƠNG