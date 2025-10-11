Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ Khmer

Theo Thạc sĩ Lâm Thị Thanh Nga (Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long), vùng ĐBSCL có đông đồng bào Khmer sinh sống, trong đó đội ngũ cán bộ nữ Khmer đang ngày càng khẳng định năng lực và vị thế.

Các đại biểu dự hội

Ngày 11-10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề “Phát triển đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong thời kỳ mới”.

Dự hội thảo có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cùng các nhà khoa học, lãnh đạo các viện, trường trong khu vực.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ, đặc biệt cán bộ nữ người dân tộc Khmer – lực lượng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị cơ sở, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo

Theo Thạc sĩ Lâm Thị Thanh Nga (Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long), vùng ĐBSCL có đông đồng bào Khmer sinh sống, trong đó đội ngũ cán bộ nữ Khmer đang ngày càng khẳng định năng lực và vị thế. Thời gian qua, các tỉnh trong vùng đã chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thạc sĩ Lâm Thị Thanh Nga cho rằng: “Các tỉnh cần tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và bình đẳng giới; mạnh dạn quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ, dân tộc có năng lực; đồng thời hoàn thiện chính sách ưu tiên, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ nữ Khmer phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững của ĐBSCL trong giai đoạn mới".

TÍN HUY