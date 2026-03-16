Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên

Sáng 16-3, tại TPHCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng sau Đại hội XIV của Đảng, dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Các học viên được Đại tá, nhà báo, nhà văn Phan Tùng Sơn, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TPHCM, trao đổi về kỹ năng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng sau Đại hội XIV của Đảng.

Khóa học nhằm giúp học viên cập nhật những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Đồng thời làm rõ các yêu cầu mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá, nhà báo, nhà văn Phan Tùng Sơn hướng dẫn các học viên. Ảnh: VĂN MINH

Trọng tâm tuyên truyền tập trung vào việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các học viên tham gia lớp học đang thảo luận nhóm. Ảnh: VĂN MINH

Nội dung chương trình chú trọng trang bị cho học viên kỹ năng tổ chức chuyên trang, chuyên mục, sử dụng các thể tài báo chí về xây dựng Đảng; cách thức tổ chức lực lượng, xây dựng đội ngũ, “đặt hàng” cộng tác viên. Đồng thời nâng cao kỹ năng tổ chức, thực hiện các tuyến bài chuyên luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các học viên lớp học còn được gợi mở nội dung tuyên truyền về “bộ tứ nghị quyết chiến lược” của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó là các nghị quyết quan trọng khác như Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Lớp bồi dưỡng còn góp phần nâng cao kỹ năng phát hiện đề tài, khai thác thông tin, lựa chọn góc tiếp cận và thể hiện tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng đúng định hướng, sâu sắc, hấp dẫn, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Tham dự lớp học có gần 24 học viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài ở các tỉnh, thành phía Nam. Chương trình diễn ra trong ngày 16 và 17-3.

VĂN MINH