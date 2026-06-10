Xác định rõ trách nhiệm của đảng viên trước Đảng và người dân

Sáng 10-6, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải phát biểu tại buổi lễ

Trải qua các buổi học tập chuyên đề, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Qua đó, góp phần giúp đảng viên mới và quần chúng ưu tú nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao khen thưởng cho học viên đạt thành tích xuất sắc, thủ khoa toàn khóa

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải cho biết, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thành phố đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, với khát vọng đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của khu vực.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quà tặng các thí sinh xuất sắc của Hội thi trực tuyến “Sáng mãi tên người - 50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác”

Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có khát vọng cống hiến, tinh thần phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, thành phố vừa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa trao chứng nhận đến các đảng viên mới

Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đảng viên mới và những quần chúng ưu tú đang phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mỗi người cần có nhận thức chính trị đúng đắn, tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và yêu cầu chuyển đổi số…

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao chứng nhận đến học viên

Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên, quần chúng ưu tú chuyển hóa những kiến thức học được thành nhận thức, hành động và kết quả cụ thể trong thực tiễn công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

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