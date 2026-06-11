Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 6-6-2026, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chỉ thị nêu rõ, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình vi phạm, tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, ngành Kiểm sát nhân dân phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế “2 con số” liên tục, bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Viện kiểm sát nhân dân và công tác kiểm sát nhân dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện lý luận, thể chế về Viện kiểm sát nhân dân, công tác kiểm sát nhân dân; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; bảo đảm nguồn lực, hiện đại hóa Viện kiểm sát nhân dân.



Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự theo hướng hiện đại, đồng bộ, khả thi, nhanh, gọn, hiệu quả; mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện chính sách miễn, giảm, hoãn, loại trừ, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi, loại tội với tiêu chí, điều kiện chặt chẽ; bảo đảm nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa xử lý nghiêm minh và nhân đạo, khoan hồng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết.

Chỉ thị cũng yêu cầu hoàn thiện cơ chế khởi kiện vụ án dân sự; nghiên cứu xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Cùng với đó là nghiên cứu phát triển các cơ chế xử lý phi tố tụng, cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và cơ chế thu hồi, xử lý tài sản không qua kết tội, nhằm giảm thiểu xung đột xã hội, tiết kiệm chi phí tố tụng và chi phí xã hội.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan tham mưu giúp Bộ Chính trị hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị.

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LÂM NGUYÊN