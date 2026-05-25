Lạc lõng những luận điệu đánh tráo khái niệm

Trước chủ trương thí điểm xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, một số trang và tài khoản mạng xã hội đã đăng tải thông tin xuyên tạc, cố tình đánh tráo khái niệm giữa “thí điểm mô hình quản trị cơ sở” với “quay lại thời bao cấp” nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng cực đoan, trái với định hướng xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, vì hạnh phúc nhân dân của Đảng và Nhà nước ta.

Đánh tráo khái niệm

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội vào ngày 30-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở Hà Nội xây dựng điểm một phường hoặc một xã xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới. Sau gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP Hà Nội đã xúc tiến các bước triển khai, nhằm thực hiện thí điểm thành công mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ngay từ cấp gần dân nhất; trong đó, mọi chính sách và hoạt động đều hướng tới người dân, vì hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ và không để ai ở lại phía sau.

Trước thành tựu phát triển của Việt Nam, mọi luận điệu xuyên tạc đều vô nghĩa. Trong ảnh: Người dân tản bộ trên đường Độc Lập, phường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy nhiên, trên không gian mạng, nhiều tài khoản chống đối đã xuyên tạc, hòng bóp méo bản chất tốt đẹp từ chủ trương mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở và TP Hà Nội đang quyết tâm thực hiện. Trang Facebook “C.T.M.M.” đăng tải bài viết với giọng điệu lạc lõng, cố tình đặt việc xây dựng “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” đối lập với xu hướng phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Tài khoản này còn dẫn dắt dư luận theo hướng cho rằng Việt Nam đang “đi ngược thời đại” bằng những câu hỏi mập mờ về tính khả thi của mô hình, nhằm gieo tâm lý hoài nghi. Trong khi đó, tổ chức phản động “V.T.” rêu rao các luận điệu vô căn cứ hòng phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước sau 40 năm đổi mới; cố tình quy chụp việc nghiên cứu mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” là “hình thức”.

Một số tài khoản cá nhân sử dụng ngôn từ cực đoan để công kích, viện dẫn sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu nhằm phủ nhận những thành tựu rực rỡ của công cuộc đổi mới mà Việt Nam đã có được từ việc lựa chọn đúng đắn con đường phát triển.

Các luận điệu này cố tình đánh tráo khái niệm, đồng thời giăng “cái bẫy học thuật” lòe loẹt bằng việc đặt chuyện “nghiên cứu, thí điểm mô hình quản trị cơ sở” với việc “quay lại thời bao cấp”, từ đó tạo tâm lý hoang mang, hoài nghi trong dư luận. Trong khi thực tế, “thí điểm” là phương pháp quản trị phổ biến, được nhiều quốc gia áp dụng để kiểm nghiệm hiệu quả chính sách trước khi nhân rộng.

Kiểm chứng bằng đời sống thực tiễn của người dân

Luận điệu cho rằng việc xây dựng “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” đồng nghĩa “quay lại thời bao cấp” là một cách lập luận sai lệch về bản chất, không có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn. Việc đánh đồng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một chiêu trò cắt khúc lịch sử, không dám thừa nhận vai trò của các mô hình kinh tế trong những thời điểm lịch sử cụ thể.

TS Lê Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, phân tích, việc xây dựng “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” được vận hành trên nền tảng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Nhà nước ghi nhận và bảo vệ bằng pháp luật vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, quyền sở hữu tư nhân; khuyến khích người dân làm giàu chính đáng, tự do kinh doanh và hội nhập quốc tế. Xây dựng phường, xã theo mô hình này là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương chứ không phải là sự sao chép hay quay lại “thời bao cấp”.

Việc trung ương lựa chọn cấp cơ sở (phường, xã) để thí điểm các mô hình mới không phải là ngẫu nhiên. Đó là sự thay đổi từ tư duy “quản lý hành chính” thuần túy sang “kiến tạo phát triển”. Phường, xã là nơi chính sách được triển khai cụ thể trong đời sống thực tiễn. Quản trị nhà nước phải bắt nguồn từ việc giải quyết các bài toán phát triển của cơ sở.

Để nhận diện các chiêu trò xuyên tạc trên không gian mạng, theo TS Lê Thị Anh Đào, người dân cần trang bị cho mình một “bộ lọc” thông tin với sự hiểu biết về lịch sử dân tộc; cần có kỹ năng kiểm chứng thông tin. Đặc biệt, người dân cần nâng cao “sức đề kháng” về tư tưởng: Nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước từ các kênh thông tin chính thức; hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trên không gian mạng; có niềm tin vào sự lãnh đạo của Nhà nước và sự thượng tôn pháp luật.

Bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội thăm khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Còn theo PGS-TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, với mô hình này, giá trị lớn nhất là chuyển trọng tâm từ “xây dựng chủ nghĩa xã hội ở tầm khái quát” sang “kiểm chứng chủ nghĩa xã hội bằng đời sống thực tiễn của người dân”. Nếu trước đây, sự phát triển thường được đánh giá chủ yếu thông qua những chỉ tiêu vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô GDP, hạ tầng, thì nay vấn đề được đặt ra trực tiếp và thực chất hơn: người dân có thực sự được phục vụ tốt hơn hay không, có cảm nhận được công bằng xã hội hay không, có được sống trong môi trường an toàn, nhân văn và đáng tin cậy hay không.

Vì vậy, xã, phường xã hội chủ nghĩa không hiểu đơn giản là một “danh xưng chính trị” hay một mô hình hành chính mới, mà là một mô hình quản trị cơ sở trong đó các giá trị cốt lõi được thể chế hóa và vận hành cụ thể. Ở đó, chính quyền phải thực sự phục vụ nhân dân; người dân phải thực sự là chủ thể của quá trình phát triển; mọi chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người.

PGS-TS Đặng Quang Định cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải nâng cao chất lượng phát triển, chất lượng quản trị và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Điều đó khiến việc xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trở thành một yêu cầu mang tính chiến lược.

Hạnh phúc của người dân là thước đo quan trọng nhất Tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội mới đây, Tổ công tác xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo đã xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn TP Hà Nội. Theo dự thảo, “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn. Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đáng chú ý, mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo tổng hợp, quan trọng nhất. TP Hà Nội dự kiến chọn 2 xã cạnh nhau để thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, với quy mô dân số khoảng 700.000 người.

BÌNH AN