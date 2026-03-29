Bùng nổ ngành công nghiệp thức ăn nhanh tại Pháp

Với 1.600 quán ăn, McDonald’s vẫn là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn nhanh tại Pháp. Tuy nhiên, thương hiệu nổi tiếng của Mỹ này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt đến từ các thương hiệu thức ăn nhanh mới.

Theo báo Le Figaro (Pháp), McDonald’s giờ phải cạnh tranh với các chuỗi quán ăn nhanh khác như Five Guys, Popeyes hay Wingstop và những thương hiệu thức ăn nhanh nhỏ, theo mô hình kinh doanh độc lập.

Nhiều thực khách Pháp, nhất là giới trẻ, ít còn lui tới các nhà hàng truyền thống. Ảnh: ALAMY

Nhiều thương hiệu mới, trong đó có Krousty Sabaidi, được thành lập ở vùng Bordeaux, nay bắt đầu lan rộng sang nhiều thành phố khác của Pháp. Thương hiệu này khai thác các món ăn quen thuộc của châu Á như Pad Thái hoặc cơm chiên của Thái Lan, mì khô Hàn Quốc, bánh bao burger của Hồng Công (Trung Quốc), bánh mì thịt hay bún thịt nướng, chả giò của Việt Nam.

Theo Le Figaro, để giữ chân khách hàng, những chuỗi thương hiệu lớn như McDonald’s, KFC, Burger King đều tăng cường các chiến dịch khuyến mãi với món ăn theo mùa, thực phẩm không được sản xuất đại trà mà chế biến có giới hạn; công thức nấu ăn có sự hợp tác của đầu bếp nổi tiếng. Hiện nay, McDonald’s cứ sau 6 tuần lại cho ra mắt một sản phẩm mới.

Trong khi đó, những thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường thức ăn nhanh đều tìm cách gây dựng tên tuổi, càng nhanh càng tốt trên mạng xã hội. Theo chuyên gia François Blouin, nhà sáng lập Công ty tư vấn Food Service Vision (Pháp), luật chơi nay đã thay đổi với Instagram, Snapchat và TikTok. Nhờ vào tốc độ lan truyền trên mạng, một món ăn mới có thể thành công nhanh chóng, trong khi vài thập niên trước, một sản phẩm phải mất khá nhiều thời gian mới chinh phục được khách hàng. Thức ăn nhanh ngày càng trở nên đa dạng, với cả chục sản phẩm mới muốn soán ngôi các món thường thấy như hamburger, kebab và pizza.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, số cửa hàng thức ăn nhanh đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, trong khi số nhà hàng truyền thống lại đang trên đà giảm sút. Ông François Blouin cho biết, số lượng quán thức ăn nhanh đã tăng mạnh (28%) giai đoạn 2020-2024. Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, các dịch vụ giao món ăn tận nhà đã phát triển mạnh theo nhu cầu người tiêu dùng ở Pháp. Đến thời hậu Covid-19, nhiều thực khách tiếp tục giữ thói quen này vì thích được giao món ăn tận nhà.

Trong khi đó, theo bà Esther Kalonji, đại diện của Liên đoàn Pháp về thực phẩm và thức ăn nhanh (Snarr), đã có một sự thay đổi lớn trong thói quen của người tiêu dùng ở Pháp. Theo đó, nhiều thực khách, nhất là giới trẻ, ít còn tới các nhà hàng truyền thống. Thức ăn nhanh, nhờ tính đa dạng, trở nên hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng nói chung và dần trở thành một thói quen trong cách ăn uống hàng ngày, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp hay tầng lớp xã hội.

Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng thức ăn nhanh, trước hết cũng vì loại sản phẩm này thường có giá thấp. Theo ông Bernard Boutboul, nhà sáng lập Công ty Tư vấn Gira Conseil (Pháp) chuyên về ngành nhà hàng, tại các chuỗi quán thức ăn nhanh, khách hàng có thể gọi menu với giá 5-7EUR, trong khi giá thực đơn trung bình tại các quán ăn truyền thống thường cao hơn gấp đôi, khoảng 12-14EUR.

Dù thức ăn nhanh thường bị cảnh báo là không đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng tại Pháp, ngành công nghiệp thức ăn nhanh đang cho thấy đà phát triển mạnh (tăng 6% trong năm qua). Dĩ nhiên, thách thức lớn nhất đối với thức ăn nhanh vẫn là biến những trào lưu ẩm thực nhất thời thành một thói quen níu chân thực khách, khiến họ ăn nhiều lần mà vẫn muốn trở lại.

MINH CHÂU