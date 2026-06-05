Thế giới

Indonesia đóng cửa sân bay do núi lửa phun trào

SGGPO

Ngày 5-6, núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở miền Đông Indonesia phun trào nhiều lần, tạo các cột tro bụi lớn và khiến một sân bay địa phương phải tạm ngưng hoạt động.

Núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào. Ảnh: ANTARA
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào. Ảnh: ANTARA

Theo hãng thông tấn Indonesia Antara, Cơ quan địa chấn quốc gia Indonesia cho biết, vụ phun trào lớn mạnh xảy ra vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày, tạo các cột tro bụi cao 2,5 km. Núi lửa Lewotobi Laki-Laki, cao 1.584m, hiện được đặt ở mức cảnh báo cao thứ hai, với vùng cấm nghiêm ngặt bán kính 5 km tính từ miệng núi lửa.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sống gần các con sông cảnh giác nguy cơ lũ bùn núi lửa khi xảy ra mưa lớn.

Do ảnh hưởng của hoạt động núi lửa, sân bay địa phương tại thị trấn Maumere, cách Lewotobi Laki-Laki khoảng 60km về phía Tây, đã tạm ngưng hoạt động. Việc đóng cửa sân bay ảnh hưởng đến một số chuyến bay nội địa.

Trước đó, vào tháng 7-2025, núi lửa Lewotobi Laki-Laki từng phun cột tro bụi cao 18km, khiến 24 chuyến bay tại sân bay quốc tế ở đảo du lịch Bali bị hủy.

Indonesia thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương.

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Từ khóa

Lewotobi Laki-laki Vòng đai Núi lửa Phun trào Vùng cấm Bụi Bán kính Indonesia

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