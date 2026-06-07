Thế giới

Mỹ có kế hoạch dùng tài sản của Iran hỗ trợ cho vùng Vịnh

Theo tờ Business Standard, Chính phủ Mỹ đang xem xét sử dụng tài sản của Iran để hỗ trợ tái thiết và khắc phục thiệt hại tại các nước vùng Vịnh bị Tehran tấn công.

Một khu nhà tại thủ đô Tehran, Iran bị hư hại sau các đợt không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: XINHUA
Một khu nhà tại thủ đô Tehran, Iran bị hư hại sau các đợt không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: XINHUA

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã yêu cầu đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các đồng minh của Washington trong khu vực. Mỹ cũng cân nhắc sử dụng tài sản Iran để chi trả cho các thiệt hại phát sinh trong tương lai.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố việc giải ngân 24 tỷ USD tài sản Iran bị Mỹ phong tỏa là điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng qua.

Động thái của Washington có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn mong manh. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời vẫn chưa có đột phá.

Trong diễn biến khác, Tư lệnh quân đội Lebanon Rodolphe Haykal đã tới Pakistan và dự kiến có cuộc gặp người đồng cấp Asim Munir. Chuyến thăm được cho là có liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ-Iran trên diện rộng.

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Mohsen Rezaei Asim Munir Scott Bessent Iran Bộ trưởng Tài chính Lãnh tụ Washington Tối cao Ngừng bắn Tehran Mỹ đàm phán Mỹ-Iran lệnh ngừng bắn

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