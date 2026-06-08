Iran liên tiếp phóng tên lửa vào Israel

Tối 7-6 (giờ địa phương), Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn hồi đầu tháng 4. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau hơn 100 ngày giao tranh.

Tên lửa Iran nhắm vào Israel tối 7-6. Ảnh: ANADOLU

Theo Times of Israel, Iran đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo vào miền Bắc Israel trong nhiều đợt tấn công liên tiếp. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố toàn bộ số tên lửa hoặc đã bị đánh chặn, hoặc rơi xuống khu vực trống, nên không gây ra ảnh hưởng trực tiếp.

Về phía Tehran, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã dùng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Ramat David ở miền Bắc Israel. Iran cũng cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nếu Israel mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah tại Lebanon, nhất là ở miền Nam Lebanon và thủ đô Beirut.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Israel đã đóng cửa các trường học trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở gần các hầm trú ẩn. Iraq đã đóng cửa không phận trong 72 giờ, trong khi Syria tạm ngừng hoạt động hàng không trong 12 giờ nhằm bảo đảm an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran quay trở lại bàn đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo Fox News, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa “không giúp ích cho tiến trình đàm phán”, đồng thời cho biết ông sẽ trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để khuyến cáo Israel không trả đũa Iran.

Trong thông báo phát đi rạng sáng 8-6 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đã yêu cầu toàn bộ nhân viên Chính phủ Mỹ cùng người thân chuẩn bị sẵn sàng vào nơi trú ẩn khi có báo động đỏ. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem và Văn phòng chi nhánh Đại sứ quán ở Tel Aviv cũng thông báo tạm đóng cửa trong ngày 8-6 do tình hình an ninh diễn biến phức tạp

KHÁNH MINH