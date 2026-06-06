Thế giới

Tổng thống Nga bác việc gặp trực tiếp người đồng cấp Ukraine

SGGPO

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy "không có ích gì" trong việc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cho đến khi một thỏa thuận hòa bình được hoàn tất. 

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Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg. Ảnh: Ruptly

Quan điểm trên được Tổng thống Nga đưa ra tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg tại thành phố Saint Petersburg, Nga vào ngày 5-6, sau khi ông Zelensky đưa ra bức thư ngỏ về cuộc gặp tại một quốc gia thứ ba như Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến khác, Nga cáo buộc Ukraine leo thang xung đột. Theo thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Nga, phía Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một nhóm binh sĩ rà phá bom mìn của Nga đang làm nhiệm vụ vô hiệu hóa vật liệu nổ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Cơ quan ngoại giao Nga cho biết phía Nga tiến hành rà phá bom mìn tại nhà máy khi hai bên nhất trí thiết lập "khoảng thời gian im lặng" vào sáng 5-6 để sửa chữa đường dây tải điện Dniprovska, cung cấp điện cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vốn bị hư hại do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hành động tấn công bằng UAV của phía Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận đạt được, đồng thời cho thấy những lời đảm bảo an ninh của Ukraine vô giá trị.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Tổng thống Nga Vladimir Putin Ukraine

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