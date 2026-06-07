Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc đề cử nữ Thủ tướng mới

Ngày 7-6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề cử Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Han Seong-sook làm Thủ tướng mới.

Theo tờ Korea JoongAng Daily, nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Seong-sook sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong chính phủ của Tổng thống Lee và là nữ Thủ tướng thứ hai của Hàn Quốc, sau bà Han Myeong-sook.

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Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Han Seong-sook. Ảnh: NEWS/ KOREA JOONGANG DAILY

Thủ tướng đương nhiệm Kim Min-seok được cho là sẽ từ chức để tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền tại đại hội đảng, dự kiến diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.

Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cho biết bà Han, cựu Giám đốc điều hành Naver, được lựa chọn nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc thay đổi nhân sự diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Lee vừa tròn một năm nhiệm kỳ.

Ngày 8-6, ông Lee Jae-myung dự kiến tổ chức họp báo đánh dấu cột mốc này và công bố định hướng chính sách cho năm thứ hai của nhiệm kỳ 5 năm.

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