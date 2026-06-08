Thế giới

Trung Quốc kích hoạt ứng phó lũ lụt tại 6 địa phương

SGGPO

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp 4 tại 6 tỉnh trước nguy cơ mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

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Ngập lụt ở tỉnh Quý Châu hồi giữa tháng 5. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, các địa phương được áp dụng biện pháp ứng phó gồm Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu. Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức nghiêm trọng nhất và cấp 4 là mức thấp nhất.

Theo dự báo, từ ngày 7 đến 9-6, mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trên, trong đó một số nơi có thể xuất hiện mưa đặc biệt lớn. Mực nước tại nhiều con sông trong khu vực dự kiến sẽ dâng cao, làm gia tăng nguy cơ lũ vượt mức cảnh báo trên các sông vừa và nhỏ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cảnh báo các khu vực đồi núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các thảm họa liên quan.

Hồi giữa tháng 5, mưa lũ ở một số tỉnh của Trung Quốc như Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu,… đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán.

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HUY QUỐC

Từ khóa

Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngập lụt lũ quét mưa lớn khẩn cấp

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