Houthi và Hezbollah tấn công Israel

Ngày 8-6, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Israel và cấm mọi tàu thuyền của Israel đi qua Biển Đỏ.

Một tay súng của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 4-6. Ảnh: EPA/YAHYA ARHAB

Lực lượng Houthi cho biết thêm kể từ thời điểm tuyên bố này được đưa ra, mọi tàu thuyền của Israel đi qua Biển Đỏ sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Diễn biến trên được cho là có thể làm tăng nguy cơ tái diễn tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên tuyến hàng hải huyết mạch này.

Trước đó, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng đi từ Yemen hướng về lãnh thổ Israel và các hệ thống phòng không đã hoạt động để đánh chặn mối đe dọa này.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tại Lebanon cho biết cũng đã triển khai thiết bị bay không người lái nhằm vào một tiền đồn quân sự ở phía Bắc Israel vào ngày 7-6. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Israel tuyên bố không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon để đáp trả các các vụ tấn công trước đó của Hezbollah.

Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut hôm 7-6, khiến 2 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

MINH CHÂU