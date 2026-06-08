Thế giới

Houthi và Hezbollah tấn công Israel

SGGPO

Ngày 8-6, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Israel và cấm mọi tàu thuyền của Israel đi qua Biển Đỏ.

Houthi.jpg
Một tay súng của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 4-6. Ảnh: EPA/YAHYA ARHAB

Lực lượng Houthi cho biết thêm kể từ thời điểm tuyên bố này được đưa ra, mọi tàu thuyền của Israel đi qua Biển Đỏ sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Diễn biến trên được cho là có thể làm tăng nguy cơ tái diễn tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trên tuyến hàng hải huyết mạch này.

Trước đó, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng đi từ Yemen hướng về lãnh thổ Israel và các hệ thống phòng không đã hoạt động để đánh chặn mối đe dọa này.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tại Lebanon cho biết cũng đã triển khai thiết bị bay không người lái nhằm vào một tiền đồn quân sự ở phía Bắc Israel vào ngày 7-6. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Israel tuyên bố không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon để đáp trả các các vụ tấn công trước đó của Hezbollah.

Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut hôm 7-6, khiến 2 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Houthi Hezbollah Israel Tấn công Biển Đỏ Lebanon Không kích Yemen

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn