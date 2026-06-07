Dấu ấn nhạc trưởng trẻ gốc Việt tại Czech

Từ những thế hệ đầu tiên gắn với hình ảnh lao động nhập cư, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Czech ngày nay đã từng bước khẳng định vị trí trong nhiều lĩnh vực chuyên môn và đời sống xã hội sở tại. Dấu ấn này tiếp tục được thể hiện qua sự xuất hiện của nhạc trưởng trẻ gốc Việt Viktor Le Minh, tên tiếng Việt là Lê Minh Hoàng Long.

Viktor Le Minh đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc giao hưởng tại buổi hòa nhạc vừa diễn ra ngày 25-5 ở Praha

Tại buổi hòa nhạc vừa diễn ra ngày 25-5 vừa qua ở Praha, Viktor Le Minh đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Buổi hòa nhạc thành công tốt đẹp với những tràng vỗ tay không ngớt. Không ít khán giả quốc tế đến từ Mỹ, châu Âu khá bất ngờ khi biết người đứng trên bục chỉ huy không phải nghệ sĩ Nhật Bản như họ nghĩ mà là một người Việt Nam. Người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng gần 200 nhạc công tại Praha và nhiều thành phố khác của Cộng hòa Czech này hiện mới là sinh viên năm thứ 3 Nhạc viện Praha, một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc danh tiếng tại châu Âu.

Sinh vào đầu thập niên 2000, Viktor Le Minh hiện được đánh giá là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ triển vọng của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Czech. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho biết bắt đầu chơi violon từ năm 6 tuổi với sự động viên của bố. Dù gia đình không có truyền thống âm nhạc và ban đầu anh không mấy hứng thú với việc học violon nhưng cuối cùng âm nhạc đã trở thành lựa chọn gắn bó. Những năm thiếu niên, Viktor Le Minh từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế dành cho tài năng trẻ, trong đó có cuộc thi Talents for Europe (Tài năng châu Âu) tại Slovakia vào các năm 2016 và 2018 ở bộ môn violin. Con đường đào tạo chuyên nghiệp của anh gắn với các cơ sở âm nhạc hàng đầu tại Cộng hòa Czech như Nhạc viện Praha (Pražská konzervatoř) và Học viện Âm nhạc HAMU, một trung tâm đào tạo nghệ thuật danh tiếng của Cộng hòa Czech.

Ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Viktor Le Minh từng tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Sinh viên Czech và có cơ hội cộng tác với nhiều nghệ sĩ, nhạc trưởng giàu kinh nghiệm, trong đó có Giovanni Antonini. Những năm gần đây, Viktor Le Minh xuất hiện nhiều hơn trong vai trò nhạc trưởng trên các sân khấu lớn. "Điều quan trọng nhất với mình là được tương tác trực tiếp với các thành viên trong dàn nhạc và cùng tạo nên một tác phẩm tổng thể", Viktor Le Minh chia sẻ và cho biết dành phần lớn thời gian để luyện tập violon, piano và chỉ huy dàn nhạc. Bên cạnh âm nhạc, anh còn yêu thích boxing để rèn luyện thể lực, điều mà anh cho là rất cần thiết đối với một nhạc sĩ. Có lẽ vì vậy, phong cách nghệ thuật của Viktor Le Minh không chỉ giới hạn trong âm nhạc cổ điển truyền thống mà còn hướng đến sự kết hợp giữa giao hưởng với Jazz, Pop, Rock và nhạc phim.

Hiện Viktor Le Minh là một trong hai nhạc trưởng chính của Police Symphony Orchestra (PSO), dàn nhạc giao hưởng trẻ tại Cộng hòa Czech với cách tiếp cận âm nhạc hiện đại, năng động. PSO quy tụ khoảng 150 nhạc sĩ, ca sĩ và tình nguyện viên nhiệt huyết, từng quyên góp hơn 4,3 triệu CZK (gần 5,5 tỷ đồng) cho các hoạt động từ thiện thông qua các buổi hòa nhạc. Tiết mục của PSO trải rộng từ nhạc phim, nhạc cổ điển đến Rock, Swing, Pop và nhiều bản hit quốc tế. Hành trình 16 năm của dàn nhạc được ghi lại trong bộ phim Velký finále PSO (tạm dịch Đêm chung kết vĩ đại của PSO), ra mắt tại các rạp chiếu phim Czech vào mùa hè năm 2024.

Bên cạnh hành trình nghệ thuật tại châu Âu, Viktor Le Minh vẫn duy trì sự gắn bó với cội nguồn Việt Nam. Anh dự định chọn một số tác phẩm nhạc dân tộc Việt Nam để dàn dựng cho Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Praha, hướng tới biểu diễn tại một số nước châu Âu, qua đó góp phần đưa âm nhạc dân tộc hội nhập quốc tế. Sinh ra và trưởng thành tại Cộng hòa Czech, Viktor Le Minh là đại diện cho thế hệ người Việt trẻ hội nhập sâu rộng nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước viết tiếp câu chuyện hội nhập bằng tri thức, tài năng và những đóng góp thiết thực cho xã hội sở tại.

Cùng với Dàn nhạc Giao hưởng trẻ PSO, Viktor Le Minh đã và đang chỉ huy nhiều dự án âm nhạc, các buổi hòa nhạc tại những địa điểm danh tiếng như Lucerna ở Praha, Nhà hát Hybernia ở Praha, Nhà hát Janáček tại Brno và Filharmonie Hradec Králové.

HẠNH CHI