Bước đi của EU

Căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, đặc biệt là vấn đề thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp, đang là một trong những thách thức lớn nhất trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận về thuế quan, sức ép từ bên trong EU, nhất là với ngành nông nghiệp ngày càng lớn. Các nông sản xuất khẩu chủ lực, từ thực phẩm chế biến đến các loại rượu vang nổi tiếng, giờ đây phải đối mặt với mức thuế quan lên tới 15% khi xuất khẩu sang Mỹ.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi nông dân phải vật lộn với chi phí sản xuất tăng cao, từ giá phân bón, nhiên liệu đến nhân công. Trong khi đa số hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào EU thuế suất bằng 0.

Hiện các nhà lãnh đạo EU vẫn thận trọng tìm kiếm một con đường ngoại giao, thay vì leo thang đối đầu. Phát biểu tại Diễn đàn chiến lược Bled ở Slovenia ngày 1-9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đưa ra một quan điểm đầy tính chiến lược: “Việc leo thang căng thẳng với Mỹ về vấn đề thuế quan sẽ là hành động mạo hiểm thiếu khôn ngoan trong bối cảnh biên giới phía Đông châu Âu vẫn đang bất ổn”.

Bên cạnh đó, EU cũng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, gần đây EU đã ký kết các hiệp định thương mại với Mexico và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), đồng thời tăng cường quan hệ với Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, kết thúc các cuộc đàm phán với Indonesia và đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với Ấn Độ vào cuối năm 2025.

Theo các nhà phân tích, việc EU kiên định con đường đối thoại với Mỹ và chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu là bước đi cần thiết giảm tổn thất mà ngành nông nghiệp khối này đang phải gánh chịu. Hơn nữa, đây là một sự lựa chọn chiến lược để giải quyết vấn đề một cách toàn diện. Bằng cách ưu tiên đối thoại và tránh leo thang, EU hy vọng có thể tìm ra một giải pháp bền vững hơn, không chỉ cho vấn đề thuế quan mà còn cho các tranh chấp thương mại khác.

