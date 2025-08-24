Bước đi thận trọng

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở Jackson Hole (bang Wyoming), Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết khả năng cắt giảm lãi suất có thể được đưa ra thảo luận trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 tới.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Powell nhấn mạnh lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức “hơi cao”, song “cán cân rủi ro đang thay đổi” với mối lo lớn hơn đến từ thị trường lao động. Sự chững lại cả ở cung và cầu lao động có thể kéo theo làn sóng sa thải, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt trong thời gian ngắn.

Mặc dù hiện FED vẫn giữ mục tiêu lạm phát 2% nhưng việc ông Powell công khai thừa nhận rủi ro về thị trường lao động đã khiến nhiều nhà phân tích tin rằng xác suất FED hạ lãi suất trong tháng 9 là khá cao. Ngay sau phát biểu của Chủ tịch FED, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc với chỉ số Dow Jones tăng 1,9%, lên mức kỷ lục 45.631,74 điểm, cao nhất kể từ tháng 12-2024.

Động thái trên của ông Powell diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai chỉ trích FED vì chưa hạ lãi suất, thậm chí gợi ý cải tổ thể chế này.

Tuy nhiên, theo ông Ethan Harris, kinh tế trưởng toàn cầu của Bank of America, việc hạ lãi suất tiềm ẩn rủi ro: “Nếu FED đi quá nhanh, lạm phát có thể quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu và nguyên liệu toàn cầu chưa ổn định”.

Bà Kathy Bostjancic, kinh tế trưởng tại Tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính Nationwide (trụ sở ở bang Ohio, Mỹ) lại cho rằng bước đi của FED là hợp lý vì “đặt ưu tiên cho thị trường lao động lúc này là một điều chỉnh cần thiết, nhất là khi nguy cơ suy thoái kỹ thuật vẫn còn hiện hữu”.

Dù giới đầu tư hồ hởi với viễn cảnh hạ lãi suất, các chuyên gia lại lưu ý rằng FED đã nhiều lần phát tín hiệu thận trọng trước khi hành động thực tế. Lịch sử cho thấy, trong các năm 2008 và 2019, FED chỉ quyết định xoay trục chính sách khi sức ép từ thị trường lao động và rủi ro suy thoái trở nên rõ rệt.

Theo các chuyên gia, cán cân giữa việc kiểm soát giá cả và bảo vệ việc làm luôn là thách thức kinh điển của FED. Bài toán thực sự với Chủ tịch FED không chỉ là cắt hay giữ lãi suất, mà là duy trì lòng tin rằng FED vẫn độc lập và đủ bản lĩnh điều hành trong bối cảnh vừa áp lực chính trị, vừa biến động kinh tế toàn cầu.

Tin liên quan Tổng thống Mỹ đề cử người "lấp ghế trống" tại FED

KHÁNH MINH