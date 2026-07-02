Bứt phá công nghệ, khẳng định vị thế báo Đảng điện tử của đô thị đặc biệt

Hôm nay 2-7, Báo SGGP (thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM) ra mắt bộ mới. Trong bước ngoặt lịch sử này, cùng với SGGP bản In, SGGP Điện tử (SGGPO) tiếp tục quá trình chuyển đổi toàn diện nhằm giữ vững trận địa tư tưởng, khẳng định năng lực dẫn dắt thông tin chính thống trong kỷ nguyên số.

Xây dựng hệ sinh thái đa ngữ, chuyên sâu

Hành trình đổi mới của SGGPO bắt đầu từ triết lý “bạn đọc là trung tâm”. Giao diện mới được thiết kế theo hướng hiện đại, tối giản, thuận tiện cho trải nghiệm đọc, nghe, xem trên nhiều nền tảng.

Hệ thống CMS mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ phân tích hành vi bạn đọc, cá nhân hóa trải nghiệm, gợi ý tin bài và tối ưu quy trình xuất bản. Với những sự kiện “nóng”, giao diện “Breaking News” sẽ được kích hoạt, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin tiêu điểm nhanh chóng, trực quan.

Kế thừa chức năng và thế mạnh nội dung từ những cơ quan báo kết thúc hoạt động, SGGPO từng bước cấu trúc lại hệ thống chuyên mục, phát huy các mảng nội dung giàu bản sắc: gia đình, phụ nữ từ báo Phụ Nữ TPHCM trước đây; an sinh xã hội, đời sống người lao động từ báo Người Lao Động trước đây; pháp luật, pháp đình và đường dây nóng từ báo Pháp Luật TPHCM trước đây.

Sự đa dạng và chuyên sâu của hệ sinh thái nội dung tiếp tục được khẳng định qua 2 ấn phẩm truyền thống: Đầu tư Tài chính (ĐTTC) và Thể thao. Trong đó, ĐTTC sẽ tăng cường những tuyến bài phân tích kinh tế vĩ mô, tài chính - đầu tư, góp phần hiến kế, xây dựng chính sách kinh tế trọng điểm cho TPHCM; đồng thời số hóa những sản phẩm như Bản tin 18 giờ, Góc nhìn chuyên gia qua infographic, video ngắn và nhiều định dạng trình bày hiện đại.

Ở lĩnh vực thể thao, SGGPO hướng tới cá nhân hóa luồng thông tin theo sở thích bạn đọc, từ bóng đá đỉnh cao đến marathon, pickleball, eSports; phát triển những tuyến phóng sự, bình luận chuyên sâu về kinh tế thể thao, thể thao cộng đồng và từng sự kiện gắn với Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Bên cạnh nội dung dân sinh, SGGPO tiếp tục phát huy thế mạnh thông tin đối ngoại bằng hệ sinh thái đa ngữ. Việc ứng dụng công nghệ dịch tự động bằng AI có kiểm soát giúp các ấn phẩm tiếng Anh, tiếng Hoa cập nhật đồng bộ với bản tiếng Việt, góp phần lan tỏa hình ảnh, chính sách cùng nhịp phát triển của TPHCM đến bạn bè quốc tế và kiều bào.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, SGGPO đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nội dung sắc bén, nhân văn, đáng tin cậy; tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, bạn bè quốc tế và kiều bào; qua đó khẳng định vị thế báo Đảng chủ lực của TPHCM trong kỷ nguyên số.

Đẩy mạnh đa phương tiện, đa nền tảng và báo chí dữ liệu

Với nền tảng từ hệ sinh thái mạng xã hội đạt trung bình gần 3 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày trong năm 2025, SGGPO đẩy mạnh các sản phẩm đa phương tiện nhằm đáp ứng xu hướng tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng, nhất là bạn đọc trẻ.

Tận dụng studio hiện đại, SGGPO tăng cường sản xuất các sản phẩm nghe nhìn như video ngắn, talkshow chuyên sâu và podcast. Những clip ngắn 5-10 giây được hiển thị ngay trên giao diện chính giúp bạn đọc nắm bắt dòng chảy thông tin thời sự trước khi tiếp cận các bài viết phân tích sâu hơn.

Ứng dụng SGGP đến khu phố đang được Báo SGGP đẩy nhanh triển khai xây dựng, được định vị không chỉ là kênh nghe/xem tin tức trên điện thoại, mà còn là hạ tầng kết nối tòa soạn - chính quyền cơ sở - người dân, phục vụ phân phối thông tin chính thống, cá nhân hóa nội dung theo địa bàn và tiếp nhận nguồn tin dân sinh phục vụ tác nghiệp báo chí.

Các sản phẩm báo chí dữ liệu cũng sẽ được đầu tư bài bản thông qua việc số hóa, khai thác kho tư liệu báo In SGGP hơn 51 năm; thể hiện sinh động dưới nhiều định dạng infographic, longform, e-magazine. Đây là cơ sở để SGGPO vừa gìn giữ di sản báo chí, vừa tạo sản phẩm nội dung mới có chiều sâu, giàu giá trị tham khảo.

CHIẾN DŨNG