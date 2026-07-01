Hàng trăm nhà giáo, sinh viên, y bác sĩ tiễn đưa GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối

Ngày 1-7, hàng trăm sinh viên, bệnh nhân, các thế hệ thầy thuốc, nhà giáo tập trung trước cổng Trường Đại học Y dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, tiễn đưa Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối.

Hòa vào dòng người, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TPHCM Lê Văn Chánh cầm nhành hoa cúc trắng.

Ông bồi hồi nhớ về người anh, đồng nghiệp, người “mở đường” xây dựng Phòng khám đa khoa của Trường Đại học Y dược TPHCM những năm 1990 (tiền thân của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ngày nay).

Dòng người chờ đưa tiễn GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối tại Trường Đại học Y dược TPHCM

"Chuyên môn, đạo đức và nhân cách của thầy Nguyễn Đình Hối là ánh sáng soi đường cho các thế hệ học trò, y bác sĩ noi theo", thầy Lê Văn Chánh chia sẻ.

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TPHCM Lê Văn Chánh đưa tiễn GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối

10 giờ, đoàn xe tang lặng lẽ dừng trước cổng Trường Đại học Y dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, nơi ghi dấu cuộc đời tận hiến của GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối.

Hàng trăm sinh viên, nhân viên y tế và người bệnh cúi đầu tri ân, tiễn biệt người thầy thuốc, nhà giáo đáng kính.

Cô Nguyễn Kim Liên (88 tuổi, nguyên điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM) bước thật nhanh đến cạnh xe chở linh cữu GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối. Cô xúc động: “Kính tiễn anh, một nhân cách lớn!”.

Cô Nguyễn Kim Liên chia buồn cùng gia quyến GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối qua đời ngày 29-6-2026, hưởng thọ 92 tuổi. Ông công tác ở TPHCM từ năm 1981, theo lời mời của GS Trương Công Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược TPHCM lúc bấy giờ.

Với năng lực chuyên môn và uy tín của mình, ông lần lượt đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Y, rồi Hiệu trưởng Nhà trường giai đoạn 1993-2007.

Dù ở cương vị nào, ông cũng dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế và phát triển nền giáo dục y khoa.

Các thế hệ học trò đưa tiễn GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối sáng 1-7

Sinh viên Trường Đại học Y dược TPHCM tiễn đưa người thầy đáng kính của nhiều thế hệ bác sĩ

Trên cương vị Hiệu trưởng, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối bắt đầu hành trình chưa từng có tiền lệ: xây dựng mô hình Trường - Viện đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 10-4-1994, phòng khám đa khoa đặc biệt có giường lưu và có phòng mổ chính thức khai trương. Đó là Phòng khám thực hành của Trường Đại học Y dược TPHCM.

Vượt qua nhiều quan điểm còn khác biệt lúc bấy giờ, với sự ủng hộ của Bộ Y tế và lãnh đạo TPHCM, cơ sở y tế này được xây dựng mà không sử dụng ngân sách nhà nước.

Nhân viên y tế, người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM tiễn đưa người sáng lập bệnh viện

Là một nhà nghiên cứu, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học lớn, cùng hơn 70 công trình chuyên ngành giá trị. Nhiều công trình khoa học về y học kỹ thuật cao của ông được ứng dụng hiệu quả tại các bệnh viện trên cả nước.

Suốt cuộc đời y nghiệp, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối là một người thầy mẫu mực, nghiêm túc, tận tâm với nghề, thương yêu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên học tốt, thực hành tốt.

Theo PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối là một nhà quản trị có tầm nhìn chiến lược, một người thầy tận tụy, nhà khoa học liêm chính; một thầy thuốc luôn tận tâm - tận lực - tận hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Cuộc đời của GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối sẽ mãi là tấm gương sáng để các thế hệ thầy thuốc noi theo trên hành trình giỏi y thuật, vững y lý, sáng y đức", nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

GIAO LINH