Gửi trọn niềm tin vào chặng đường mới của báo chí thành phố

Hôm nay 2-7, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu chặng đường phát triển mới của báo chí TPHCM. Trước dấu mốc này, lãnh đạo thành phố cùng cán bộ, chuyên gia, nhà báo và người dân bày tỏ kỳ vọng báo chí TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, giữ vững dòng chảy thông tin chính thống, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Chủ tịch UBND TPHCM: Tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, chuẩn mực nghề nghiệp

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Ngày 2-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt ấn phẩm đầu tiên sau sắp xếp, đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa quan trọng của báo chí thành phố. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, chuẩn mực nghề nghiệp, tinh thần xây dựng và trách nhiệm phản biện chính sách; tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, Báo Sài Gòn Giải Phóng cần đồng hành với thành phố bằng thông tin chính xác, kịp thời, có trách nhiệm; lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố đến người dân; phản ánh trung thực điểm nghẽn, bất cập, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp; phát hiện, cổ vũ, thúc đẩy những cách làm hiệu quả, những nhân tố tích cực, những hành động vì lợi ích chung. Đó cũng là cách báo chí thành phố góp phần xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận và thúc đẩy hành động trong toàn xã hội.

Bà HOÀNG THỊ KHÁNH, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM: Tiếp nối truyền thống, vững bước trong chặng đường mới

Bà Hoàng Thị Khánh

Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, các cơ quan báo chí TPHCM, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng, luôn hoàn thành tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Bước vào giai đoạn mới, tôi kỳ vọng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp, kế thừa những giá trị tốt đẹp mà các cơ quan báo chí thành phố đã dày công xây dựng.

Tôi mong Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống một tờ báo Đảng, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giúp người dân hiểu đúng, hiểu sâu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống, lắng nghe và chuyển tải những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Tôi cũng mong Báo Sài Gòn Giải Phóng không ngừng xây dựng đội ngũ nhà báo bản lĩnh, tâm huyết, chuyên sâu trong từng lĩnh vực. Với nền tảng truyền thống được kế thừa và tinh thần đổi mới, tôi tin Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của một đơn vị báo Đảng lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cũng như nền báo chí cách mạng trong giai đoạn mới.

TS NGUYỄN THANH HÒA, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM: Nâng niu và gìn giữ di sản báo chí

TS Nguyễn Thanh Hòa

Đối với báo chí, vốn liếng giá trị nhất không phải là cơ sở hạ tầng thiết bị, mà là những ký ức được tổ chức lại và hệ thống niềm tin đã được bảo chứng qua nhiều thế hệ độc giả. Đứng trước thông tin giả tràn lan, bề dày di sản của sự chính trực, dấn thân và xác tín trở thành “tấm màng lọc” đáng tin cậy nhất.

Tôi cho rằng, khi một số cơ quan báo chí đứng trước cột mốc trở thành lịch sử, chúng ta cần nâng niu và gìn giữ di sản đã qua. Vì xét cho cùng, tôn trọng di sản văn hóa và lịch sử chính là cách chúng ta thấu hiểu nguồn cội, rút ra bài học cho hôm nay và bước đi bền vững đến tương lai.

Việc tái định hình các thương hiệu đã qua thành các ấn phẩm chuyên đề cao cấp hoặc các sản phẩm báo chí dữ liệu là cách thức tối ưu để di sản tiếp tục được thực hành, tạo ra các giá trị kinh tế và văn hóa mới.

Ông THÁI KHẮC HÙNG, phường Rạch Dừa, TPHCM: Kỳ vọng thông tin chính thống ngày càng sắc bén

Ông Thái Khắc Hùng

Tôi kỳ vọng việc quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, khi những nguồn lực tinh túy về con người, công nghệ và quản trị được hội tụ để nâng cao chất lượng báo chí thành phố. Đây không chỉ là yêu cầu tinh gọn bộ máy, mà còn là cơ hội xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển nhanh và phức tạp, người dân cần một nguồn thông tin chính thống đủ nhanh, đủ chính xác và đủ sức thuyết phục để định hướng dư luận, phản bác hiệu quả các thông tin sai sự thật.

Tôi tin rằng sau quy hoạch, báo chí TPHCM sẽ phát huy sức mạnh, tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng, có chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trên đa nền tảng, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng. Cùng với việc tập trung nguồn lực, cần gìn giữ và phát huy những giá trị, uy tín, bản sắc mà các cơ quan báo chí đã dày công vun đắp; kết hợp với chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa để thông tin chính thống ngày càng sắc bén.

Chị LÊ THỊ KIM THOA, phóng viên Báo Pháp Luật TPHCM (trước đây): Kế thừa, phát huy các thương hiệu báo chí

Chị Lê Thị Kim Thoa

Từ ngày 1-7, báo chí TPHCM chính thức bước sang chương mới khi Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM - mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện với nhiều loại hình và cơ quan trực thuộc - đi vào hoạt động. Với bước chuyển mình mang tính lịch sử này, tôi kỳ vọng diện mạo mới của báo chí thành phố sẽ thật hiện đại, sắc bén, nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, gắn bó mật thiết với bạn đọc, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tôi cho rằng tinh gọn bộ máy, sắp xếp báo chí không có nghĩa là xóa bỏ bản sắc. Bên cạnh 3 cơ quan báo chí lớn giữ vai trò hạt nhân gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM vẫn rất cần phát triển các chuyên trang, chuyên đề chuyên sâu. Các chuyên trang này sẽ dựa trên việc kế thừa, phát huy những thế mạnh cốt lõi của các tờ báo đã được sắp xếp nhưng có thương hiệu lâu đời và tệp độc giả thân thiết, như Pháp Luật TPHCM, Người Lao Động, Phụ nữ TPHCM cùng các tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Doanh nhân Sài Gòn, Du lịch, Giáo dục, Khoa học phổ thông… Cách làm này giúp giữ gìn, tiếp nối những thương hiệu báo chí có bề dày lịch sử và giữ chân, phát huy được nguồn nhân lực giỏi, các cây bút tên tuổi của những cơ quan nêu trên.

TPHCM đang bước vào một chặng đường mới với những khát vọng và không gian phát triển lớn lao. Trên hành trình ấy, sứ mệnh của người làm báo càng trở nên cao cả. Tôi có một niềm tin kiên định rằng TPHCM sẽ sở hữu một hệ sinh thái báo chí đa sắc màu nhưng cùng chung lý tưởng; vừa là “cánh tay nối dài” hỗ trợ chính quyền, vừa là điểm tựa truyền thông vững chắc cho doanh nghiệp, và trên hết là tiếng nói tin cậy, luôn đồng hành cùng niềm vui, nỗi buồn của người dân.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG - VĂN MINH - TRÚC GIANG ghi