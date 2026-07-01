Tuổi trẻ Công an TPHCM: Lan tỏa tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày 1-7, tại Tượng đài “Vì bình yên cuộc sống” (phường Chợ Quán), Công an TPHCM tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Ngày đoàn viên đợt 2 năm 2026 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Các hoạt động được tổ chức còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm của Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2026.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Phát động thi đua, đại diện Ban Thanh niên Công an TPHCM đề nghị tuổi trẻ toàn lực lượng tổ chức hiệu quả tuần lễ cao điểm “Tự hào thanh niên thành phố mang tên Bác” với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phải tạo được những chuyển biến cụ thể, giúp người dân cảm nhận rõ nét qua từng công trình thiết thực gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Hưởng ứng lời phát động, ngay trong ngày, các cơ sở Đoàn đã đồng loạt ra quân cải tạo 12 tuyến đường, hẻm theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; đồng thời duy trì ra quân ngày cuối tuần nhằm bóc xóa quảng cáo sai quy định, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị.

Đại diện Ban thanh niên Công an TPHCM, phát động đợt thi đua cao điểm

Cùng với đó, 100% cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai đội hình “Mùa hè số”, sát cánh cùng lực lượng Công an cấp xã trong công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ công trực tuyến.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị trong Cụm thi đua số 18 khánh thành công trình thanh niên tiêu biểu “Trạm điện, trạm tín hiệu xanh - sạch - đẹp vì mỹ quan đô thị TPHCM” trên hai tuyến đường Trần Hưng Đạo và Lê Lợi.

Đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Giọt nước, Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Hành trình trên xe buýt hai tầng

Dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương, trao quà chúc mừng các đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng trong tháng 6-2026. Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Giọt nước (Công viên số 1 Lý Thái Tổ) và tham gia hành trình ý nghĩa trên xe buýt hai tầng để ngắm nhìn, tự hào về những thành tựu phát triển to lớn của TPHCM sau 50 năm vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

MẠNH THẮNG