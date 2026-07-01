Một cặp cá voi mẹ con có tấm sừng (loài Bryde) vừa xuất hiện, kiếm ăn tại vùng biển Vũng Bồi, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Ngày 1-7, anh Đỗ Thanh Toàn (ở xã Đề Gi) cho biết, trong quá trình đưa đón du khách tham quan, trải nghiệm du lịch biển tại Vũng Bồi, nhóm của anh đã ghi nhận hình ảnh cặp mẹ con cá voi Bryde xuất hiện săn mồi cách bờ khoảng 200m.

Clip cận cảnh mẹ con cá voi sừng Bryde săn mồi ở biển Vũng Bồi, Gia Lai

Mẹ con cá voi xuất hiện săn mồi ngay sát bờ biển

Theo anh Toàn, nhóm bắt gặp mẹ con cá voi từ khoảng 12 giờ ngày 30-6 tại vùng biển Vũng Bồi. Cặp cá voi ở lại kiếm ăn ven bờ đến khoảng 9 giờ sáng 1-7 rồi bơi đi.

“Hai mẹ con cá voi liên tục há miệng lớn để săn mồi rất khỏe khoắn. Trên mặt biển, nhiều đàn chim cũng bay lượn, chực sà xuống bắt cá khi cá voi bao vây đàn mồi. Cảnh tượng hiếm gặp này khiến nhiều du khách thích thú”, anh Toàn chia sẻ.

Cá voi mẹ đang há miệng lên khỏi mặt nước săn mồi

Theo quan sát, cá voi mẹ dài khoảng 13m, nặng gần 20 tấn, còn cá voi con dài hơn 4m, nặng khoảng 1 tấn. “Có thể đây là cặp mẹ con từng xuất hiện kiếm ăn nhiều ngày ở vùng biển Vũng Bồi cách đây 3 năm.

Được biết, Vũng Bồi là bãi biển còn hoang sơ với nhiều cảnh quan đẹp, bãi cát trắng trải dài, thu hút đông du khách. Trong các năm 2022 và 2023, cặp mẹ con cá voi này cũng nhiều lần xuất hiện kiếm ăn ven bờ, có thời điểm lưu lại hơn 20 ngày.

Cá voi mẹ dài khoảng 13m

Cá voi Bryde là loài cá voi tấm sừng sống ở vùng biển nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Loài này có ba sống gờ đặc trưng trên đỉnh đầu, thân dài 12-15m, nặng 15-25 tấn khi trưởng thành. Chúng chủ yếu ăn cá nhỏ, mực và thường sống đơn lẻ hoặc theo cặp mẹ con.

Mẹ con cá voi từng xuất hiện ở biển Vũng Bồi cách đây 3 năm

Tại Việt Nam, cá voi Bryde thường xuất hiện, kiếm ăn ở vùng biển Nam Trung bộ. Với ngư dân miền Trung, cá voi hay cá Ông được xem là vị thần biển mang lại may mắn, che chở cho người đi biển nên được lập lăng thờ phụng.

NGỌC OAI - THANH TOÀN