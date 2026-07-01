Chiều 1-7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức hội thảo “Định hướng hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai, sửa đổi Luật Đất đai hướng đến mục tiêu giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Tại hội thảo, các ý kiến thống nhất, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật về đất đai cần hướng tới xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, đồng bộ, công khai, minh bạch, hiệu quả; xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế “xin - cho”, vận hành thông suốt trên nền tảng số, dữ liệu số và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Dự và phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý, nguồn lực đất đai phải được khai thác, phân bổ và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan lần này cần quán triệt tư duy coi đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên đề nghị tiếp tục làm rõ vai trò của Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu; khơi thông nguồn lực đất đai nhưng không buông lỏng quản lý; thúc đẩy phát triển nhưng không để thất thoát, lãng phí, gia tăng bất bình đẳng hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguyên tắc chuyển từ tư duy “Chính phủ quản lý” sang “Chính phủ kiến tạo phát triển”; chuyển từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân sau thu hồi đất”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính, với vai trò là cơ quan chủ trì thẩm tra, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội có liên quan, đặc biệt là Hội đồng Dân tộc và các ủy ban theo lĩnh vực phụ trách, nghiên cứu đầy đủ, khách quan các ý kiến được nêu tại hội thảo.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến xác đáng tại hội thảo; của các cơ quan của Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và địa phương; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, báo cáo đầy đủ với Đảng ủy Chính phủ, đáp ứng yêu cầu theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

ANH PHƯƠNG