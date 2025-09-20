Thị trường xe điện Việt Nam tăng tốc cuối năm

Việt Nam đang vươn lên trở thành thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đặc biệt khi quý IV-2025 được dự báo bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Xe điện VinFast VF5 và VF3 có doanh số ấn tượng trong tháng 8-2025

Theo dữ liệu Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam ước tính đạt 2,93 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 6,9 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 18% trong giai đoạn từ 2025 - 2030.

Nghiên cứu khác của Tổ chức Transport & Environment (T&E) cho thấy, nếu tính chung ô tô điện và xe máy điện, tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số xe bán mới tại thị trường Việt Nam đạt hơn 40%, thuộc top đầu thế giới và vượt qua cả Trung Quốc, Châu Âu.

Trong bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8-2025, bốn dòng xe của VinFast nằm ở vị trí dẫn đầu, cho thấy sức hút của xe điện tại thị trường Việt Nam duy trì phong độ ổn định. Được biết, VinFast VF5 đạt doanh số 2.745 xe, VF3 đạt 2.481 xe, Herio Green đạt 2.395 xe và VF6 đạt 2.038 xe.

Trong quý IV-2025 được dự đoán là giai đoạn bứt phá mạnh mẽ của thị trường xe điện Việt Nam, khi nhiều thương hiệu sẽ triển khai các chương trình hậu mãi hấp dẫn, đồng thời đầu tư mở rộng hạ tầng sạc, nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh. Không nằm ngoài xu hướng này, VinFast phối hợp cùng các đại lý lớn tung ra các ưu đãi hấp dẫn trong các tháng cuối năm.

Thị trường xe điện cuối năm 2025 trở nên sôi động hơn với nhiều chính sách ưu đãi từ các hãng

Tại hệ thống VFXanh, khách hàng mua xe Herio Green hoặc VF5 sẽ được hỗ trợ vốn đối ứng ban đầu. Cụ thể, khách hàng chỉ cần trả góp từ 9,1 triệu đồng/tháng đối với Herio Green và 9,9 triệu đồng/tháng đối với VF5, mức phí này đã bao gồm lãi suất hỗ trợ từ VinFast, giúp việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng và phù hợp với nhiều đối tượng.

Dòng xe VinFast VF5 và Herio Green có ưu đãi lớn tại VFXanh trong tháng cuối năm

Ngoài ra, khách hàng có thể mua xe theo chính sách “Đổi xăng sang điện” tại VFXanh sẽ được giảm ngay 4% trực tiếp vào giá xe, trợ giá lên đến 100 triệu đồng. Cùng nhiều ưu đãi khác như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng thêm gói bảo hiểm vật chất và 4 năm miễn phí công bảo dưỡng.

Khách hàng có thể liên hệ ngay để tham khảo các chương trình khuyến mãi tại VFXanh hoặc đăng ký lái thử, đặt cọc các dòng xe VinFast khác tại website: vfxanh.vn hoặc qua hotline: 1900 2057.

BÌNH LÂM