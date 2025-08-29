Chuyển đổi xe xăng sang xe điện tại Việt Nam đang trở thành xu hướng tại các đô thị, tuy nhiên, trong thời tiết mưa lớn kéo dài khiến nhiều người băn khoăn liệu xe điện có an toàn khi phải chạy qua vùng ngập nước…

Cần các giải pháp an toàn khi vận hành xe điện trong mùa mưa, ngập nước

Theo Finance Express, nhiều mẫu xe điện đã được thiết kế theo tiêu chuẩn chống nước hiện đại như IP65 hoặc IP67 (chịu nước ở độ sâu 1m trong 30 phút), tùy từng hãng và từng dòng. Mức độ IP (Ingress Protection) thể hiện khả năng chống bụi và chống nước - chỉ số càng cao, xe càng có khả năng kháng nước tốt hơn.

Các kỹ sư Ecoplexenergy cho biết xe điện được chế tạo với công nghệ niêm phong hiện đại, để bảo vệ các linh kiện điện khỏi hư hỏng và an toàn cho người sử dụng di chuyển dưới nước. Như hệ thống Blade Battery (LFP) của BYD, loại pin được đặt trong khoang kín dưới sàn theo nền tảng e-Platform 3.0. Thiết kế này không chỉ gia tăng độ cứng vững cho thân xe mà còn giảm thiểu nguy cơ đoản mạch khi tiếp xúc với nước.

Tuy nhiên, dù xe điện được trang bị các công nghệ chống nước cao, người dùng cũng không nên ngâm xe lâu trong nước. Chưa kể, việc di chuyển ở vùng ngập sâu vẫn tiềm ẩn rủi ro như nước xâm nhập gây hỏng ECU, cảm biến, hay gỉ sét khung gầm và hệ thống treo.

Đại diện kỹ thuật tại BYD NEG Kiên Giang khuyến cáo: “Khi đi qua vùng ngập nước, người dùng nên di chuyển chậm và giữ tốc độ ổn định, xe đã có cảm biến nước và cầu chì bảo vệ cho hệ thống điện. Sau đó, chủ xe nên đưa xe đến trung tâm bảo hành để kiểm tra độ kín và khô của các kết nối điện, nhằm đảm bảo độ bền lâu dài”.

Song cũng không quá lo lắng. Các mẫu ô tô điện BYD đều đạt chuẩn IP67, cho phép xe di chuyển trong vùng ngập nước sâu tới 1 m trong 30 phút mà không ảnh hưởng đến hệ thống pin hay linh kiện quan trọng. Bên cạnh khả năng chống nước, các dòng xe BYD còn được trang bị loạt công nghệ an toàn tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù hay đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS)… mang lại trải nghiệm lái an toàn và tiện lợi hơn.

KIM THANH