Panasonic với kỷ lục triệu cây xanh kiến tạo tương lai bền vững

Panasonic Việt Nam đã khởi động chương trình Sống khỏe góp xanh 2025 lần thứ 4, với thông điệp “Tự hào kỷ lục triệu cây - Kiến tạo tương lai bền vững”, là lời khẳng định cho sự tiên phong kiến tạo một hành tinh xanh.

Từ năm 2022, Panasonic đã kiên trì theo đuổi sứ mệnh Panasonic Green Impact (PGI) với mục tiêu tạo ra những ảnh hưởng tích cực và góp phần giảm thiểu ít nhất 300 triệu tấn CO 2 vào năm 2050, phủ xanh những khu vực rừng, đồng thời khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống thân thiện với môi trường.

Tính đến tháng 1-2025, chương trình đã trồng được 1.071.300 cây xanh tại 20 tỉnh, thành sử dụng 17 giống cây bản địa để đảm bảo khả năng thích ứng và đóng góp cho hệ sinh thái. Đây là một cột mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Panasonic trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng vì môi trường.

Tiếp nối thành công của hành trình triệu cây, Panasonic bước vào năm 2025 với một chiến lược mới mẻ nhưng vẫn kiên định cùng tôn chỉ bền vững. Mục tiêu dài hạn mà Panasonic theo đuổi là giảm phát thải khí CO₂ toàn cầu, tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050.

Điểm nhấn của chương trình là “mỗi sản phẩm bán ra trên trang bán hàng trực tuyến của Panasonic – thêm một mầm xanh được ươm trồng” và từ ngày 1-8-2025 đến 31-12-2025, khách hàng khi mua điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hay sản phẩm gia dụng nhỏ trên club.panasonic.com sẽ trực tiếp góp thêm một cây xanh vào hành trình phát triển rừng mà Panasonic đang vun đắp.

Song đó, khách hàng có thể theo dõi cây xanh đã được trồng thông qua các mã số cây được cung cấp khi mua sản phẩm Panasonic thành công, và gia nhập hội triệu cây theo dõi cây được phát triển và tỏa bóng trong các cánh rừng.

Đại diện Panasonic Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi tin rằng, để kiến tạo sự thay đổi bền vững, điều quan trọng là phải truyền cảm hứng và trao quyền cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đó là lý do PGI 2025 không chỉ tiếp tục gieo mầm xanh trong rừng mà còn gieo mầm ý thức trong từng ngôi nhà, từng lớp học và từng lựa chọn tiêu dùng với sứ mệnh kiến tạo một tương lai xanh bền vững”.

