VinFast vừa ra mắt các dòng xe máy điện mới là Vero X, Feliz và Feliz Lite đều tích hợp 2 pin, trong đó có 1 pin có thể tháo rời được.

VinFast Feliz có thiết kế hiện đại, cùng nhiều màu sắc trẻ trung

Cả ba phiên bản xe máy điện mới tích hợp 2 pin LFP dung lượng 2,4 kWh, đặt ở dưới sàn để chân và cốp xe, cho phép quãng đường di chuyển lên tới 262km. Với nâng cấp này tạo bước đệm giúp VinFast gia tăng lợi thế cạnh tranh, đồng thời mang đến giải pháp cho khách hàng về quãng đường di chuyển của xe máy điện.

Việc bổ sung Vero X, Feliz và Feliz Lite giúp VinFast hoàn thiện danh mục sản phẩm xe điện hai pin, bên cạnh Evo Grand và Evo Grand Lite. Nhờ đó, khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn trong quá trình tìm hiểu sản phẩm và chuyển đổi xanh. Pin phụ tháo rời các dòng xe này hiện đang có giá bán 5 triệu đồng, giúp người dùng có thể linh hoạt sử dụng và thay thế.

Mẫu xe VinFast Vero X được VinFast công bố

Trong số ba mẫu xe mới, Vero X thuộc phân khúc cận cao cấp, được quan tâm nhờ thiết kế thời trang, công suất hoạt động mạnh mẽ cùng nhiều cải tiến mới. Hiện xe điện VinFast Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, với các màu sắc như đen nhám, trắng ngọc trai, xanh rêu, xanh ô liu.

Thiết kế yên xe VinFast Vero X được tinh chỉnh giúp tư thế người ngồi thoải mái hơn, màn hình TFT hiển thị màu và chìa khoá thông minh giúp nâng cao tiện nghi cho người dùng. Xe trang bị động cơ BLDC Inhub công suất 2.250 W, tăng tốc từ 0 - 50 km/giờ trong 15 giây, đi kèm hệ thống phanh đĩa trước và giảm xóc thủy lực, đảm bảo tính an toàn khi vận hành.

Với bộ đôi Feliz và Feliz Lite không thay đổi nhiều về thiết kế so với phiên bản trước, song được tối ưu về hiệu suất. Cả hai phiên bản đều dùng động cơ BLDC Inhub công suất 2.800 W, trong đó Feliz đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ, còn Feliz Lite ở mức 48 km/giờ, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

Hiện dòng Feliz mới có mức giá chỉ từ 25,9 triệu đồng, gồm 5 màu là đen bóng, xanh ô liu, xanh rêu, trắng ngọc trai và vàng cát (chỉ có trên VinFast Feliz).

Song song ra mắt bộ 3 phiên bản mới, VinFast tiếp tục đẩy mạnh chính sách ưu đãi nhằm kích cầu thị trường. Trong tháng 9, khách hàng đặt mua trước các mẫu xe mới tại hệ thống VFXanh sẽ được giảm trực tiếp 10% giá bán, miễn 100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách hàng còn được bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, an tâm khi chuyển đổi sang xe điện...

BÌNH LÂM